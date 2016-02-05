أمازون تغير مفهوم التوصيل في العالم

تعتبر شركة أمازون من أفضل شركات العالم في خدمة العملاء، بالإضافة إلى ذلك حرصت أمازون على تنظيم مخزوناتها الـInventories من أجل تطوير خدمة التوصيل الـDelivery، وهذا جعلها متقدمة على كل المنافسين، فبعد إطلاق خدمتها Amazon Prime برمز سنوي مقابل التوصيل مجانا بحيث تصلك مشترياتك من يوم إلى يومين، بعدها أطلقت أمازون خدمة Prime Now، وهي خدمة تتيح لك أن تستلم مشترياتك في وقت قياسي من ساعة إلى ساعتين حسب موقعك ورمزك البريدي. هل تتخيل أن تشتري من موقع إنترنت وتصلك مشترياتك خلال ساعة! طبعا هذه الخدمة لا توفر كل السلع الموجودة في موقع أمازون الرسمي ولكنها قد تكون البداية. أمازون لم تتوقف عند هذا الحد والذي قد نعتبره أمرا شبه مستحيل، وإنما تجاوزت ذلك لتعلن عن خدمة Amazon Prime Air، فقد قامت الشركة بإعادة تطوير طائرات الدرونز التي تطير بدون طيار لتجعلها وسيلة لنقل الطرود والسلع، وبذلك تستطيع أن تستلم مشترياتك خلال 20 دقيقة فقط! ليس هذا فحسب، هذه الطائرة مزودة بأجهزة استشعار وحساسات بحيث لا تهبط على أحد وتصيبه، خاصة الأطفال والحيوانات.

طبعا هذه الخدمة تستهدف أصحاب المنازل وليس الزبائن الذين يعيشون في مبانٍ كبيرة أو عمارات. ما زالت أمازون تجاهد من أجل الحصول على الترخيص لهذه الخدمة من الجهات المعنية في الحكومة الأميركية، وحتى هذه اللحظة لا أعرف إن كانت قد حصلت الشركة على التصريح أم لا. تخيل معي خلال 20 دقيقة فقط تصلك مشترياتك إلى باب منزلك! أكاد أجزم أن هذه الخدمة سوف تكون أسرع من وصول الإسعاف أو سيارة المرور أو الدفاع المدني في كثير من الدول العربية، بل إنها أسرع من إرسال السائق المنزلي للسوبر ماركت لشراء غرض معين في حضرة ضيوف.

*نقلاً عن صحيفة "الوطن"