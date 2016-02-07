احتياطيات المركزي الصيني تنخفض بـ99.5 مليار دولار

أظهر بيان صادر عن البنك المركزي الصيني تقلص احتياطياته الأجنبية بواقع 99 مليار ونصف المليار دولار إلى ثلاثة تريليونات و230 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 2012، غير أن انخفاض الاحتياطيات جاء أقل من توقعات وكالة بلومبرغ البالغة 120 مليار دولار.

يشار إلى أن الاحتياطيات الأجنبية سجلت أول تراجع سنوي لها العام الماضي وقد بلغ نصف تريليون دولار.

يأتي ذلك مع محاولات ثاني أكبر اقتصاد في العالم بالدفاع عن عملة اليوان وسط تباطؤ النمو الاقتصادي وهبوط الأسهم، إضافة إلى زيادة التدفقات الخارجية لرؤوس الأموال التي وصلت إلى تريليون دولار العام الماضي.