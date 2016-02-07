محمد بن راشد يعتمد تصميم برج "التحفة" في خور دبي

استعرض الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، باقة من التصاميم الهندسية المقدمة من عدد من الشركات العالمية الاستشارية لتصميم برج جديد تنفذه شركة إعمار في منطقة خور دبي.

جاء ذلك خلال زيارة الشيخ محمد إلى المعرض المقام في برج خليفة في دبي وتشارك فيه 6 شركات هندسية استشارية عالمية تتنافس على الفوز بتصميم البرج الجديد، الذي قررت "إعمار" بناءه وتنفيذه بحيث يجسد عظمة العمارة الإسلامية العريقة بتقنية حديثة وفق أرقى وأفضل المعايير العالمية المتبعة في بناء مثل هذه الأبراج الشاهقة وضمان الاستدامة.

واعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أحد التصاميم المميزة للاستشاري والمصمم الإسباني - السويسري المعروف عالمياً المهندس كالاترافا الشهير بتصاميمـه الأنيقــة والمميـزة. ويعكس فنون العمارة الإسلامية ويتناسب ومتطلبات العصر الحديث، ويأتي بنائه في أحد أهم المواقع التاريخية والتراثية في بلادنا، والذي يعد وجهة سياحية مفضلة عند الكثيرين.

وأوضح العبار أن البرج "التحفة" تم التخطيط لبنائه في منطقة خور دبي كي يكون صرحاً ومعلماً ثقافياً وسياحياً تتمازج فيه فنون العمارة الإسلامية وفن التصميم الحديث، بحيث يكون متفرداً في تصميمه وهندسته وأيقونة للتنوع الثقافي والرفاهية لجميع مرتاديه وزواره وساكنيه من داخل الدولة وخارجها.

وأشار العبار إلى أن العمل في بناء وتنفيذ البرج سينطلق في غضون أشهر وأنه سيعلن عن ارتفاع البرج بعد إنجاز المشروع الواعد وافتتاحه رسمياً، معرباً عن ثقته بأن البرج "التحفة" سيشكل إضافة قل نظيرها تضاف إلى خارطة المعالم السياحية والثقافية والمعمارية العالمية، وهذا في حد ذاته مبعث فخر واعتزاز لشعبنا ودولتنا الغالية.