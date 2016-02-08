أسهم أوروبا تهبط إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2014

سجلت الأسهم الأوروبية هبوطا حادا، اليوم الاثنين، لتواصل نزيف الخسائر الذي منيت به الأسبوع الماضي، إذ خسرت قطاعات بعينها بفعل استمرار المخاوف بشأن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي.



وهبط مؤشر "يوروفرست 300" لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 1.7% إلى 1261.05 نقطة بحلول الساعة 09:40 بتوقيت غرينتش، بعد أن هوى إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2014 عند 1259.27 نقطة.



وهبطت أسهم قطاعات أوروبية مثل القطاع المصرفي والسيارات والبناء بما يتراوح بين 2.6 و2.9%.



وكانت مؤشرات "فايننشال تايمز" البريطاني و"كاك 40" الفرنسي و"داكس" الألماني، قد بدأت التعاملات على ارتفاع قبل أن تعكس اتجاها حيث انخفض الأول 0.2% والثاني 0.7% والثالث 0.3% بعد نحو 35 دقيقة من بداية التداول.