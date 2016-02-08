الجامعة وسوق العمل

ما زلت في أجواء مؤتمر المعلم الذي عقدته كلية التربية بجامعة أم القرى الأسبوع الماضي، والذي كان فرصة للقاء زملاء وطلاب قدامى تفرقت بهم السبل، كم كان مبهجا أن يتفضل بعضهم بالسلام معرفا نفسه أنه كان أحد طلبتي وأنه الآن عميد لكلية كذا أو أستاذ بقسم كذا أو مدير أو مشرف، شعرت بالفخر بهم جميعا وهم يكملون الرسالة ويؤدون الأمانة بكل جد وإخلاص. جرت عدة نقاشات جانبية وعصف ذهني مع زملاء المهنة افتقدناه بعد ترك الجامعة التي للأسف تنقطع علاقتها بمنسوبيها بمجرد التقاعد، صحيح أن هناك حفل تكريم للمتقاعدين كل عام لكنه بمثابة توديع لهم، لا تتذكرهم كلياتهم بعده في أي من مناسباتها، بل للأسف يصبحون نسيا منسيا.

همست لزميل يجلس جواري بملاحظة على عنوان المؤتمر الذي كان «إعداد وتدريب المعلم في ضوء مطالب التنمية ومستجدات العصر»، ما علاقة إعداد المعلم بمتطلبات التنمية، رمقني بنظرة طويلة حتى قال: هل هذه مثالية اكتسبتها بعد البعد عن الجامعة؟ وقبل أن أجيب تدخل زميل آخر وقال: بل ما علاقة الجامعة بسوق العمل، تدخل ثالث قائلا: هو شعار الجامعات منذ عشر سنوات ومع ذلك مازال معظم المتخرجين يبحثون عن عمل. لمحاولة لملمة الحديث سألت مجددا هل الجامعة جهة توظيف أم تعليم، وظائفها كما تزعمون ثلاث، التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع فمتى ربعتم مثلثها؟ أجاب الزميل الأول: هذا تفكير مثالي يشبه القول إن الفن للفن والعلم للعلم، ما قيمة شهادة لا تؤكل عيشا؟ وانتهى بالقول إن تفكيرا كهذا يعتبر نخبويا ترفيا في ظروف مجتمع كمجتمعنا.

تشعب الحديث بعدها وطال بين دور الجامعة وأدوار المعلم ومعايير اختياره وتقويمه، ربما أعود له لاحقا في عدة مقالات، لكن يمكنني ابتساره في أن الجامعة يمكنها أن تخدم مجتمعها من خلال تقديم مهنيين متمرسين تكفيهم جرعات تأهيل الجامعة الميدانية كالأطباء والمهندسين والمعلمين وكل من يحتاجه سوق العمل، ومن خلال أبحاثها في مشاكل المجتمع وعوائق تقدمه، وأنها لو فعلت ذلك، أي التركيز على وظائفها الأساس، وأحسنت فيه لاختفت كثير من التخصصات النظرية غير المطلوبة، ولما احتجنا لدورات إعادة تأهيل لخريجيها ترفع تكاليف التعليم، ولخدمت الجامعة سوق العمل بفعالية أكبر وإن بطريق غير مباشر.

*نقلاً عن صحيفة "عكاظ"