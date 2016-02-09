النفط يتراجع بفعل المخاوف من زيادة المخزون الأميركي

تراجعت أسواق النفط العالمية 3% لتغلق منخفضة للجلسة الثالثة على التوالي، أمس الاثنين، بفعل المخاوف من بلوغ مخزونات الخام الأميركية مستويات قياسية مرتفعة جديدة، في حين لم يفرز اجتماع سعودي فنزويلي لتعزيز الأسعار تقدما يذكر.

وتضرر النفط بتهاوي أسواق الأسهم الأميركية وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

ومن المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام والبنزين التجارية بالولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي حتى مع التراجع المرجح لمخزونات نواتج التقطير، حسب ما يظهر مسح أجرته رويترز.

وتحدد سعر التسوية للخام الأميركي دون 30 دولارا للبرميل، حيث فقد 1.20 دولار مسجلا 29.69 دولار. وتحددت التسوية لخام القياس العالمي برنت على انخفاض 1.18 دولار عند 33.88 دولار.