جنرال موتورز مصر توقف عملياتها بشكل مؤقت بسبب الدولار

قال مسؤول في شركة "جنرال موتورز مصر" لوكالة رويترز إن الشركة أوقفت عملياتها بشكل مؤقت منذ بداية الأسبوع الحالي، وذلك بسبب عدم قدرتها على الإفراج عن مستلزمات الإنتاج المحتجزة في الجمارك بسبب أزمة الدولار.

وأضاف المسؤول أن الشركة تعمل مع الحكومة والبنوك لحل المشكلة.

وتستحوذ "جنرال موتورز" على نحو 25% من السوق المحلية.

يذكر أن الحكومة قد اتخذت عدة إجراءات لحل مشكلة نقص العملة الصعبة، تضمنت فرض قيود على الاستيراد ورفع الجمارك على بعض السلع.

وكان محافظ البنك المركزي قد قال في نهاية ديسمبر، إن المركزي قام بتوفير ما يتجاوز الثمانية مليارات دولار لتغطية طلبات الاستيراد وسداد مستحقات المستثمرين الأجانب.