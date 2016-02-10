ارتفاع مخزونات الخام الأميركية 2.4 مليون برميل في أسبوع

أظهرت بيانات لمعهد البترول الأميركي ارتفاع مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وزادت مخزونات الخام 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم الخامس من فبراير لتصل إلى 503.4 مليون، بينما توقع المحللون زيادتها 3.6 مليون برميل. وقال معهد البترول إن مخزونات الخام في نقطة التسليم بكاشينج في ولاية أوكلاهوما قد ارتفعت 715 ألف برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين 3.1 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز زيادتها 400 ألف برميل.

إلى ذلك، قالت الحكومة الأميركية إنه من المتوقع تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام 230 ألف برميل يوميا في 2017.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في توقعاتها للأجل القصير، إن إنتاج العام القادم سيتراجع إلى 8.46 مليون برميل يوميا، لكنها عدلت إنتاج 2016 بأكمله بخفض قدره 40 ألف برميل يوميا عن التقرير السابق ليتقلص حجم التراجع السنوي المتوقع.

وأصبح من المتوقع تراجع إنتاج النفط الخام 740 ألف برميل يوميا في 2016 بدلا من 700 ألف برميل يوميا.

وتوقعت الإدارة نمو الطلب الأميركي على النفط 260 ألف برميل يوميا في 2017 مقارنة مع 280 ألف برميل يوميا في التوقع السابق. وخفضت توقعها لنمو الطلب الأميركي على النفط في 2016 إلى 110 آلاف برميل يوميا من 160 ألف برميل يوميا.

ورفعت الإدارة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2017 بمقدار 40 ألف برميل يوميا عن التقدير السابق، وأصبحت تتوقع زيادة الطلب 1.46 مليون برميل يوميا عن السنة السابقة.

وخفضت توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2016 بواقع 180 ألف برميل يوميا، ليصبح الطلب المتوقع 95.02 مليون برميل يوميا بزيادة 1.24 مليون برميل يوميا عن 2015.