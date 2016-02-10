اليوم الأربعاء يرعى وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه بدء عمل "الهيئة العامة للإحصاء" بعد تحولها من "مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات" تنفيذا للأمر السامي. الآن وبعد أن انطلقت "الهيئة العامة للإحصاء بقيادة الدكتور النشط فهد التخيفي القادم من وزارة العمل، فالمتطلبات كبيرة ومتعددة ونرجو معها أن تنتهي مسألة تعدد الإحصاءات والأرقام وتباينها، مثال "البطالة، والسكن" وأعدادها، مع أهمية توفير البيانات على موقع المصلحة بدقة وأن تعتبر هي المرجع الموثوق به والحاسم لكل البيانات والأرقام في اقتصادنا الوطني خصوصا، وأن تكون جامعة لكل الأرقام والإحصاءات سواء من وزارة التجارة والصناعة أو الجمارك أو الاقتصاد والتخطيط أو العمل أو الطيران، وكل رقم اقتصادي يمكن أن نحتاجه كمتابعين ومحللين أو حتى للجهات الحكومية وشبة الحكومية، فالأرقام أساس مهم للبناء والتخطيط ووضع الإستراتيجيات، ولا شك أننا نفتقد للأرقام "الموثقة" ورقم واحد يعتمد عليه كرقم البطالة كم عدد العاطلين ونسبتهم؟ كرقم عدد المقيمين الأجانب ونسبتهم؟ كطلب على السكن ونسبتهم وتحليل فئاتهم؟ وهكذا تكون مرجعية واحدة ومصدر واحد، ويتاح للجميع، وهذا لاشك لن يكون دور "هيئة الإحصاءات العامة" المولود الجديد بقدر أهمية التعاون وتكاتف الجهود بين كل الجهات المعنية بالأرقام والإحصاءات، ونحن أحوج ما نكون لها وتنشر بصفة أسبوعية كنسب التضخم والاستهلاك، أو شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية، وأن تحدث الأرقام فلا تصبح مر عليها سنوات أو أشهرا، حتى إحصاء المياه والمخزون وغيره نحتاج هذه الأرقام، وتحليل لها، أيضا لمزيد من الوعي والقراءة والتحليل والتخطيط، وأعتقد "الهيئة" بدأت العمل الحقيقي الموثق والدقيق مع انطلاقتها اليوم الأربعاء، وأتمنى يكون هناك تواصل من خلال خدمة رسائل الجوال لمن يريد الإحصاءات والأرقام، فهي المرجعية الصحيحة للقراءة والتحليل، وحتى ننتهي من التخمينات الجزافية والأرقام التي يمكن لأي أحد أن يضعها بدون قدرة على تكذيبها أو نفيها، أتمنى أن تكون الهيئة بدايتها واضحة شاملة دقيقة ومصدر موثوق محدث يوميا بالأرقام.

* نقلا عن صحيفة " الرياض"