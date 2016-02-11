فقيه: التحول الوطني يفرض تغيرا جذريا في الإحصاءات

أشار عادل فقيه، وزير الاقتصاد والتخطيط ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، خلال لقاء له مع قناة "العربية" إلى أن القرار بتحويل مصلحة الإحصاء إلى هيئة مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري قرار يمثل مرحلة تاريخية في تجربة المملكة بتجميع المعلومات وتوفيرها بهدف اتخاذ بعض القرارات.

وأوضح فقيه أن هذا التحول الهام، بمهام عمل الإحصاء وتوفير المعلومات من مجرد مصلحة تعتبر بمثابة إدارة في وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى هيئة عامة لها مجلس إدارة، هو إطار يعكس مفهوما جديدا في الالتزام بتوفير مستوى أعلى من المعلومات على مستوى الجودة والدقة كما في اختصار الوقت.

وأضاف: "نحن حريصون على التكامل وتوثيق هذه الخدمة، تكامل يترجم بصياغة اتفاقات تبيّن هذا التغير الجذري والنوعي في جودة الخدمات إلى شركائنا".

ولفت فقيه إلى أن الخطط والمشاريع والبرامج إن لم تستند إلى معلومات دقيقة فلن تحقق الأهداف المرجوة، "من هنا تبرز أهمية هيئة الإحصاء في مرحلة أولية عبر تجميع المعلومات لاتخاذ القرارات المناسبة، ثم التحقق في مرحلة لاحقة من بلوغ هذه الأهداف".