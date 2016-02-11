السعودية.. 133 مليار حجم استثمارات الصناديق الحكومية

أظهرت بيانات رسمية أن صندوق الاستثمارات العامة يستثمر نحو 14 مليار ريـال في الخارج بنهاية النصف الأول من العام الماضي 2015.

وتعد استثمارات الصندوق بنهاية النصف الأول 2015، الأعلى سنويا منذ نهاية عام 2012، الذي بلغت الاستثمارات خلاله 17.3 مليار ريـال.

وبلغ حجم الاستثمارات الإجمالية للصناديق الحكومية السعودية، نحو 133 مليار ريـال بنهاية النصف الأول من العام الماضي، 119 مليار ريـال منها يتم استثمارها محليا في السعودية.

وصناديق الدولة المتخصصة في الإقراض هي: صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التسليف والادخار، و"صندوق الاستثمارات" الذي يعد المالك الوحيد لاستثمارات خارجية بين الصناديق الخمسة.

ووفقا لتحليل خاص لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، تشكل الاستثمارات المحلية للصناديق 89% من إجمالي الاستثمارات، فيما 11% منها يتم استثماره خارجيا فقط عبر صندوق الاستثمارات العامة.

أما القروض المقدمة من الصناديق الحكومية الخمسة، فقد بلغت 338.3 مليار ريـال بنهاية النصف الأول، مقابل 310.9 مليار ريـال بنهاية العام الماضي 2015، بنسبة زيادة 9 في المئة، وقيمة زيادة بنحو 27.3 مليار ريـال خلال النصف الأول 2015.

وبحسب التحليل، تشكل استثمارات صناديق الدولة نحو 21% من أصولها البالغة 644.8 مليار ريـال بنهاية النصف الأول من العام الماضي.

وارتفعت استثمارات صناديق الدولة بنهاية النصف الأول من العام الماضي بنسبة 3%، وقيمة 3.75 مليار ريـال عن مستوياتها بنهاية عام 2014، البالغة 129.3 مليار ريـال.

كما ارتفعت استثمارات صندوق استثمارات العامة الخارجية بنسبة 4%، وقيمة 551 مليون ريـال بنهاية النصف الأول من العام الماضي عن مستوياتها بنهاية عام 2014 البالغة 13.4 مليار ريـال.