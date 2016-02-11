الكويت: نمو أرباح "زين" الفصلية إلى 120 مليون دولار

ارتفعت أرباح شركة "زين" للربع الرابع من العام الماضي بـ8% مقارنة بعام 2014 لتسجل 36 مليون دينار كويتي، ما يعادل نحو 120 مليون دولار.

وجاءت الأرباح دون التوقعات التي كانت عند 39 مليونا و600 ألف دينار كويتي.

وتراجعت الأرباح السنوية لـ"زين" بـ21% لتسجل 154 مليون دينار كويتي، ما يعادل 514 مليون دولار.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح بواقع 30 فلسا للسهم لعام ألفين وخمسة عشر، وذلك مقارنة بـ40 فلسا لعام 2014.

يذكر أن عدد المشتركين في "زين الكويت" ارتفع بـ3% في نهاية العام الماضي مقارنة بعام 2014 ليصل إلى 45 مليونا و600 ألف مشترك.