عواصف اقتصادية في أفق تونس

كل شيء في تونس الخضراء لا يوحي بالثقة في المستقبل القريب، على رغم محاولات الاستنهاض والطمأنة التي تجريها حكومة رئيس الوزراء الحبيب الصيد، خصوصاً عبر الإعلام المحلي الذي يبذل جهوداً عبر الندوات والنقاشات اليومية لإقناع التونسيين بأن البلاد ليست في خطر وحضهم على التكاتف وتأكيد أن الإمكانات المتاحة قادرة على وضع حد للتدهور الخطير الذي تشهده البلاد على المستوى الاقتصادي والسياسي والمالي في الأشهر الأخيرة، خصوصاً في ولايتي القصرين وسيدي بوزيد، والأحياء الشعبية في محيط العاصمة على غرار حي التضامن، ومدينة القيروان معقل التيارات الدينية.

ويجيء ما يحدث مترافقاً مع الاحتفالات بمرور خمس سنوات على «ثورة الياسمين»، في مقابل عدم الإقرار بأي فشل في إدارة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، مع تحميل المسؤولية في شكل شبه كامل للذين يريدون شراً بهذا البلد، أي الإرهابيين وبقايا النظام السابق وربما بعض الدول في الجوار. إن الشباب المحتجين هم من نتاج تهميش حاصل منذ خمس سنوات، أي منذ قيام الثورة ودخول جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي في الدوائر الحمراء من دون استثناء، فارتفع مستوى البطالة بينهم إلى أرقام قياسية حاولت الحكومات المتتالية التخفيف من وطأتها، لتسجل وفق المؤسسات المختصة العالمية، والمنظمات الأوروبية التي وقعت تونس مع بلدانها اتفاق الشراكة الاقتصادية الأول بين دول البحر المتوسط، نحو 25 في المئة، في حين تتمسك إحصاءات الدولة بمعدل 15.3 في المئة.

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي حذر منذ بداية توليه للسلطة من مغبة عدم معالجة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي وعدم البعد عن المماحكات السياسية. واليوم تونس في حاجة إلى 61 بليون دينار (الدولار يساوي 2.0539 دينار تونسي)، بغض النظر عن الوضع الأمني. وحاول السبسي على مدى أشهر، إقناع الأطراف الحزبية من موالية ومعارضة، بالمساعدة في حل المشاكل، وحاول الاتحاد العام التونسي للشغل (أي الاتحاد النقابي الواسع النفوذ في البلاد تاريخياً) لجم الاضطرابات التي عمت القطاعات المنتجة، خصوصاً قطاع الفوسفات الذي يُعتبَر إلى جانب السياحة والصادرات والاستثمارات الخارجية عصب مداخيل البلاد. لكن مزايدات الجميع، الحلفاء قبل المعارضين، زادت الأمور تعقيداً، حتى وصل الأمر بالأمس إلى اتهام الإعلام الأجنبي بتضخيم ما يحدث من اضطرابات في القصرين وفي سيدي بوزيد، مهد الثورة.

أكد البنك الدولي نهاية 2015 الدراسة التي أعدها في 2013، مع اقتراب الذكرى الخامسة لـ «الربيع العربي»، مشدداً على أن التحول الديموقراطي في تونس ليس كافياً لإيجاد نمو اقتصادي مستدام، وداعياً إلى صحوة اقتصادية تؤدي إلى إيجاد وظائف لعشرات الآلاف من الباحثين عن عمل، وفي طليعتهم الشباب، خصوصاً حملة الشهادات العليا. وحض السلطان على أن تضع أساساً قوياً لنمو الاقتصاد من خلال تنمية قطاع خاص قوي متكامل تجارياً مع الأسواق العالمية، ويقوى على البقاء من دون مساعدة الدولة، الأمر الذي لم يحصل طوال السنوات الخمس الماضية، بل حصل العكس إذ فرت رؤوس أموال وطنية لتستثمر في دول مجاورة وفي أوروبا، نتيجة انعدام الثقة بالسياسات الاقتصادية الموضوعة والنزاعات السياسية اليومية بين الأحزاب، وبروز طبقة جديدة من المستفيدين من الأوضاع السائدة بدعم من بعض الأحزاب التي وضعت يدها على المفاصل المتبقية من القطاعات المنتجة وسيطرت على وسائل الإعلام الخاصة.

الحديث اليوم عن إيجاد نحو ستة آلاف فرصة عمل في ولايتي القصرين وسيدي بوزيد للشباب لن يكون الحل النهائي، كما أن حصول الصيد الشهر الماضي على قرض، وليس مساعدة، ببليون دولار خلال زيارته باريس ولقائه الرئيس فرنسوا هولاند لن يكون بالتأكيد الحل، لأن ذلك من شأنه أن يزيد الأعباء المالية لتونس ودينها العام المتفاقم، وبالتالي رهن وضعها المالي لسنوات إضافية.

إن تونس في حاجة اليوم إلى معدل نمو بحدود الخمسة في المئة كما كانت الحال قبل الثورة، لكن المؤشرات تدل على أن النمو لن يتخطى حاجز صفر في المئة، على رغم تأكيد الحكومة وبعض المؤسسات الدولية أنه سيتجاوز اثنين في المئة كما ورد في مسودة موازنة 2016. أما مطالبة وزير المال سليم شاكر مجموعة الثمانية بتطبيق «خطة مارشال» في بلاده بقيمة 25 بليون دولار على خمس سنوات لتطوير البنية التحتية وإيجاد فرص عمل وخفض عجز الموازنة ودعم السلم الاجتماعي، فذلك بعيد المنال في ضوء الوضع المتردي للاقتصاد العالمي. ثمة أخطار كثيرة تحيق بتونس، لكن الخطر الاقتصادي يبقى الأكثر تهديداً.

*نقلاص عن صحيفة "الحياة"