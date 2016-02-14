السعودية: 1.7 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص

بلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع 1.7 مليون عامل، توزعوا على مناطق المملكة، بمتوسط 16.3%.

ووفقاً لصحيفة "الرياض"، فقد تصدرت المنطقة الشرقية مناطق المملكة في توطين الوظائف بـ402 ألف وظيفة بنسبة بلغت 19.3%، تلتها الرياض بـ658 ألف وظيفة بنسبة بلغت 17.0%، فيما جاءت مكة المكرمة في المرتبة الثالثة بـ307 آلاف وظيفة بنسبة بلغت 16.0%، ثم المدينة المنورة بـ354 ألف وظيفة بنسبة بلغت 14.8%.

وحلت تبوك في المرتبة الخامسة بـ108 آلاف وظيفة بنسبة بلغت 13.6%، تلتها منطقة جازان بـ127 ألف وظيفة بنسبة بلغت12.2%، ثم منطقة عسير بـ347 ألف وظيفة بنسبة بلغت 12.1%، وتساوت معها منطقة القصيم 388 ألف وظيفة بنسبة بلغت 12.1%، وحلت منطقة الباحة في المرتبة التاسعة بـ52 ألف وظيفة بنسبة بلغت 12.2%، وبلغ عددها في نجران 141 ألف وظيفة بنسبة بلغت 12.2%، تلتها الحدود الشمالية بـ48 ألف وظيفة بنسبة بلغت 11.2%، فيما جاءت منطقة حائل بـ149 ألف وظيفة بنسبة بلغت 10.0%، وبلغ عدد وظائف الجوف 92 ألف وظيفة بنسبة بلغت 8.3%.