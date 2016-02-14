"الطيار" تستحوذ على 33.3% من "جوميا ميدل ايست"

أعلنت مجموعة الطيار للسفر القابضة (المجموعة) الاستحواذ على 33.3%من شركة جوميا ميدل إيست (Jumia Middle East) المالكة لمنصة Wadi.com بين المجموعة وملاك شركة جوميا ميدل ايست (الشركة) يوم الجمعة الماضي بقيمة 30 مليون يورو، ما يعادل 125.6 مليون ريال، حيث قادت المجموعة تحالفاً لزيادة رأسمال الشركة بقيمة 60 مليون يورو، وتم تمويل حصة المجموعة من موارد الشركة الذاتية.

ووفقا لبيان من الشركة فإنه من المتوقع أن يبدأ الأثر المالي في الربع الثاني لهذا العام، علماً بأنه لا توجد أطراف ذات علاقة. وتعد منصة ومتجرwadi.com من أسرع المتاجر الإلكترونية للمنتجات العامة نمواً في الشرق الأوسط، حيث يقدم الموقع أكثر من 150,000 منتج من 25 صنفاً و2000 ماركة عالمية، بما فيها آبل وسامسونغ ولاكوست وهوغو بوس وغيرها الكثير، وأكثر من 500 بائع شريك. ويحتوي الموقع على تشكيلة ضخمة من المنتجات مثل: الإلكترونيات والأزياء للرجال والنساء والأطفال ومستحضرات التجميل والعطورات وأدوات مطبخية ومنزلية وديكورات وألعاب، إضافة إلى الكثير من المنتجات الأخرى من ماركات من مختلف أنحاء العالم عن طريق زيارة www.wadi.com. أو تطبيقات wadi في متجار أبل للتطبيقات (AppStore) و قوقل (Google Play) للتطبيقات الذكية وهو متاح حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسيمتد إلى دول أخرى في المنطقة قريباً.

الجدير بالذكر أن هذا الاستثمار يعتبر بقيادة المجموعة من أضخم دورات الاستثمار الأولى في تاريخ مجال التقنية ومنصات التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط والذي بدوره سيزيد من سرعة نمو الشركة بشكل كبير.

وصرح عبدالله بن ناصر الداود، الرئيس التنفيذي لمجموعة الطيار للسفر القابضة: (لقد كنا على متابعة لصيقة لموقع Wadi.com والفريق التنفيذي واليوم أصبحت منصة wadi.com من المواقع الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط. لقد أثبتت wadi.com في فترة قصيرة قدرة وإمكانات عالية على الاندماج في السوق، وتوفير تشكيلة ضخمة من المنتجات. لدينا ثقة بأننا سنرى موقع Wadi.com ينمو بخطى متسارعة خاصة مع الدعم اللوجيستي ودعم عمليات الشحن الذي ستقدمه له مجموعتنا).

إلى ذلك قال براتيك جوبتا، المدير التنفيذي لموقع Wadi.com: (لقد تطور موقع Wadi.com بشكل عملاق وسيُمكننا هذا الاستثمار من أن ننمو بشكل أكبر في المنطقة، وأن نقدم لعملائنا خدمة مميزة واستثنائية. نحن نفتخر بتلقي أكبر استثمار في تاريخ التقنية والتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط).