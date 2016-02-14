المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحاجة لسرعة الإنقاذ

تتأثر جميع الدول بمنطقتنا بالمتغيرات السريعة بأسعار النفط والأحداث بالمنطقة وتحاول تجاوز تلك الصعوبات بتحويل الكثير من الاعمال والتوظيف للقطاع الخاص، ونجاح ذلك مرتبط بتوفير الدعم اللازم لتمكين شركات ومؤسسات هذا القطاع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة للقيام بذلك ليس فقط لتأدية مهام جديدة وفق متطلبات المرحلة بل للمحافظة على استمرار كيانات وطنية تمثل ركيزة أساسية بالاقتصاد الوطني ومصدر تمويل للخبرات والتوظيف للمواطنين وكدعم للدولة وقت الازمات، واذا كنت قد طالبت قبل أسابيع بان تعطى الأولوية بالإنفاق العام لصرف حقوق القطاع الخاص لاستمرار تلك الكيانات الموظفة للكفاءات الوطنية وعدم اجبارها على وضع قد تصل اليه بإيقاف التوظيف وتخفيض الرواتب والاستغناء عن الكوادر الوطنية بسبب الصعوبات المالية لتدبير السيولة النقدية مع تشدد البنوك بالإقراض، فان الوضع حاليا للمنشآت المتوسطة والصغيرة باقتصادنا اصبح يواجه مخاطر كبيرة تتطلب سرعة التدخل لضخ المزيد من أدوات ووسائل الدعم لتمكينها من الاستمرار ومواجه الصعوبات الحالية وعدم الإفلاس او اجبار ملاكها لمنحها للعمالة الوافدة لتشغيلها بأساليب وممارسات تضر المواطن والاقتصاد المحلي.

ومع أهمية تلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالاقتصاد الوطني لجميع الدول وخصوصا لدولنا الخليجية لتعزيز تملك المواطن للمنشأة التجارية أيا كان نشاطها وتوارثها للأبناء والاخوان لعدم الاعتماد على التوظيف بالقطاعين العام والخاص والمحافظة على المال الوطني بإعادة ضخه بالاقتصاد بدلا من تدفقه للخارج، الا ان ما نشاهده من واقع بجهاتنا الحكومية والخاصة لا يتوافق مع العبارات الرنانة بالاستراتيجيات والخطط والتصريحات، بل انتشرت حالات التستر التجاري بسبب تجاهل الصعوبات التي كانت تواجه تلك المنشآت منذ سنوات طويلة، وتحولت كمحرقه للمال الوطني لمن وثق في تلك الخطط والتصريحات بل وتراكم الديون على ملاكها في وقت يتملك الوافدون المتستر عليهم تلك المنشآت باقل التكاليف ويربحون الأموال الطائلة بسبب عدم الإحساس بمشكلة المستثمر الصغير الوطني واللامبالاة مع حالات التستر والغش والخداع الذي يمارس بالسوق ممن يحتكر نشاطات القطاع.

واذا كانت الصعوبات التي واجهت تلك المنشآت منذ سنوات مع فتح مجالات الاستثمار الأجنبي بأنشطة صغيره لا ترتقي للهدف من إقرار نظام الاستثمار الأجنبي والذي أدى الى اغلاق العديد من المنشآت الوطنية او بيعها للوافدين بسبب تشدد وزارة العمل بالتأشيرات على الوطنية ومنحها بسخاء لما يطلق عليه مستثمر اجنبي، فان سنوات الطفرة الأخيرة وتوفر السيولة المحلية ساهمت في صمود بعض المنشآت الوطنية على الرغم من ارتفاع الإيجارات ومتطلبات السعودة ورواتب العاملين والاحتكار والتستر التجاري بسبب ضعف الرقابة عليها، الا انه وخلال الفترة الأخيرة التي شهدت انخفاضا شديدا بالقوة الشرائية وزيادة عدد المنشآت ومنح تراخيص العمل الاستثنائية لبعض الجنسيات، تزايدت الصعوبات امام المستثمر الوطني في وقت احجمت البنوك بالإقراض ولم تنخفض فيه الإيجارات وارتفعت فيه رسوم العمالة والوقود والكهرباء والتأمين الطبي وغيره إضافة الى ماسببته اعمال الانشاءات من مشاكل بإغلاق الشوارع لمدة طويلة لحفريات السيول والصرف والنقل العام والكهرباء، ولكون الدولة قد اولت أهمية خاصة لتلك المنشآت بإنشاء هيئة خاصة بها وإقرار الترتيبات التنظيمية لها قبل (3) اشهر والتي تضمنت نقل مهام تمويلها ورعايتها من البنك السعودي للتسليف والادخار وبعض الجهات الأخرى، ولكون الهيئة تحتاج لوقت طويل لممارسة مهامها، فان الامر يتطلب من جهاتنا سرعة العمل على دعم تلك المنشآت الوطنية التي مازالت تقاوم اغراءات الوافدين للتقبيل والتملك سواء عن طريق الاعفاء من بعض الرسوم حتى تجاوز الصعوبات الحالية وتسهيل اشتراطات صندوق الموارد البشرية لدعم الرواتب لديها او بمنح القروض الحكومية والاهم تبني سياسة الرقابة والتفتيش المتواصل على المنشآت المتستر عليها والتي تمارس الغش والخداع لإغلاقها نهائيا، لأنه في حال عدم التدخل للدعم سوف نرى المزيد من اغلاق تلك المنشآت وتحول ملاكها وابنائهم ضمن اعداد البطالة.

* نقلا عن صحيفة " الرياض "

