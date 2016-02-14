حياد الإنترنت والأساسيات المجانية

إتاحة الانترنت للجميع أمر نال نقاشاً عالمياً على مدار سنوات، فهذه الاتاحة هي ما تمنح الانترنت تأثيرها، حتى أصبحت هي عنواناً لانفتاح العالم على بعضه البعض كما لم يحدث من قبل في تاريخ البشرية. لكن ذلك التأثير لم يتعاظم إلا بعد أن أخذ البشر يبحرون من خلاله إلى آفاق بعيدة لم يكونوا ليحلموا بها قبل جيلٍ من الآن! سابقاً كان الإبحار بحثاً عن المعلومات إجمالاً، لكن التواصل الإنساني في مجالاته المتعددة الاجتماعية والاقتصادية هو الأكثر استخداماً، فالقفزة حدثت عندما أصبح لكل منا عنوان إلكتروني يصل للناس ويصلون إليه، ولسنوات كان أهم استخدام للإنترنت هو خدمة البريد الالكتروني.

هناك من لم يكن مرحباً بالإنترنت، والبعض لم يكترث كثيراً لتأثيرها، معتقداً أن زمن الثورات والقفزات قد مضى. لكن أثبتت الأحداث أن من لم يك مرحباً خسر، ومن لم يكترث خسر كذلك. والخسارة المقصودة هنا هي خسارة فرصة أكثر من ذهبية، جعلت الكثيرين يعيشون خارج سياق الزمن!

للنظر لوضعنا نحن، أصبحت أعتى سجالاتنا المحلية تدور في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى الملأ! إن لم يكن هذا تغييرا هائلا في مجتمع محافظ مثل مجتمعنا، فما هو التغيير إذاً. هو تغيير عاتٍ لدرجة أنه جرف من كانوا متمترسين بدعوى أننا أمام غزو فضائي وعولمة وتغريب، وها نحن نشاهدهم – أو نشاهد بعضهم - يمتطون وسائل التواصل الاجتماعي بحماس نادر! لا بأس في ذلك، فقد قرأوا المستقبل قراءة خاطئة وعادوا عن خطئهم. والنقطة هنا أنه يمكن الزعم أن تواجد المجتمع السعودي على وسائل التواصل الاجتماعي يشمل لكل التوجهات والسحنات واللكنات والأطياف والمكونات، حتى من كان الأكثر توجساً من تداعيات الثورة المعلوماتية؛ فها هو في قلب تداعياتها يخوض مع الخائضين.

والأمر لا ينتهي عند القراءة المتعجلة أو المتحيزة أو المتوجسة لما هو قادم، فما هو قادم علمه ليس عند البشر، ولكن الاجتهادات واعداد الخطط والاستعدادات لا تقوم على التمني بل على التمعن في الواقع والاجتهاد لاستطلاع مآلاته. فما مآلات اتاحة الانترنت؟ وماذا بعد انتشار ما يسمى وسائط التواصل الاجتماعي؟ هل سنواصل استخدامها لعقود بنفس الطريقة التي استخدمنا التقانات السابقة؟ أي ان نكون مجرد مستخدمين مخلصين ام أن نفعل شيئاً يضيف قيمة للاستخدام ولتطوير تلك التقانات؟ الحديث ليس فلسفياً، وللنظر كيف أننا استخدمنا وسائل التواصل الاجتماعي استخداماً متجرداً، فلم نشهد شركات قامت بتوظيف نظرية الشبكات التي تقوم عليها هذه الوسائل للإضافة للنشاط الاقتصادي؟ مجرد استخدام، تماماً كما كانت وبقيت علاقتنا بالسيارة والطائرة والقطار – على سبيل المثال لا الحصر - مجرد استخدام!

لم يعد مفهوم إتاحة الانترنت يملك ذا الزخم من حيث المفهوم، فقد أخذت الانترنت طريقها لكل نشاط، بل يمكن الزعم أن الاتاحة قد تم تجاوزها في العديد من البلدان، بما فيها المملكة، التي لديها صندوق يدار من خلال وزارة الاتصالات والتقنية المعلومات لتحقيق الخدمة الشاملة للاتصالات في طول البلاد وعرضها. وأصبحت الاتاحة تُطرح من جانب آخر هو "التسعير" باعتبار أن ارتفاع تكلفة الاتصال بالشبكة قد يحد من اتاحتها الشاملة لتنحاز للقادرين مادياً؛ بما يؤدي لاستبعاد الفقراء!.

لكن من المسؤول عن اتاحة الانترنت؟ قد يظن البعض أن الإجابة على السؤال بديهية، لكن لنتذكر أن "فيسبوك" أطلقت خدمة لتوفير الانترنت في العالم، أسمتها "الأساسيات المجانية"، وسوقتها في الهند باعتبار أنها خدمة غير ربحية، وأنفقت في سبيل ذلك عشرات الملايين في حملة ترويجية هائلة، لكن منتظم الاتصالات في الهند رفض تلك الخدمة "المجانية". بل إن أحد الكُتاب الهنود شبه الخدمة المجانية بالهدايا التي كانت تجلبها شركة الهند الشرقية. إذاً هل الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تمثل موجة جديدة من الاستعمار الرقمي؟! ولماذا تقوم شركة فيسبوك بتقديم خدمة انترنت مجانية للهند؟ هل هو لزيادة المستخدمين واستقطاب أكثر من مليار مستخدم والاستفادة تجارياً من ذلك عبر الدعايات وخلافه، أم أن الأمر أبعد من ذلك، بمعنى تحليل وبيع المحتوى؟

لنأخذ مثلاً، كم تغريدة ننتج يومياً؟ حوالي 500 مليون تغريدة من كل أنحاء العالم، منها حوالي 20 مليونا من عالمنا العربي، نصفها تقريباً من السعودية. لنتصور ما الذي يمكن أن يعرفه من يُحلل ويستخلص المحتوى الهائل لتلك التغريدات؟ قد تأتي الإجابة: هل هذا يعني ألا نُغرد ولا نعبر؟! أبداً، قد تعني أن نُحلل ونفهم ما نغرد به أسوة بما يفعله الآخرون من تحليل وفهم، إذ يبدو أن الرغبة للوصول للمستخدم من قِبَل الشركات المالكة لأوعية التواصل الاجتماعي أصبحت جامحة!.



* نقلا عن صحيفة " اليوم "







