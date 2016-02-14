كيري يؤكد ضرورة إبقاء العقوبات الاقتصادية على روسيا

أعلن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية يجب أن تبقى "طالما لزم الأمر"، في حين تنوي بعض الدول الأوروبية ومنها فرنسا رفعها الصيف المقبل.

وقال كيري خلال المؤتمر حول الأمن في ميونيخ (جنوب ألمانيا) "إنني واثق من أن أوروبا والولايات المتحدة ستبقيان متحدتين لإبقاء العقوبات طالما لزم الأمر، ولتقديم المساعدة الضرورية لأوكرانيا"، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

وأضاف أن "الخيار بالنسبة لروسيا بسيط: تطبيق اتفاق مينسك كليا (لتسوية الأزمة في أوكرانيا) أو الاستمرار في مواجهة عقوبات تؤثر على الاقتصاد".

وفي 24 يناير، أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي، أمانويل ماكرون، في موسكو أن فرنسا ترمي إلى رفع العقوبات التي تطال قطاعات المصارف والنفط والدفاع في روسيا "الصيف المقبل". وردا على هذه العقوبات فرضت روسيا حظرا على معظم المنتجات الغذائية الأوروبية التي تؤثر على المزارعين الفرنسيين.

وقال كيري إن "الطريق لرفع العقوبات واضح"، داعيا روسيا إلى سحب "أسلحتها وقواتها من دونباس"، ودعم "انتخابات حرة" في هذه المنطقة، وفقا للقانون الأوكراني، والسماح لكييف بمراقبة أيضا حدودها المشتركة.

وأضاف "أمام الأوكرانيين الكثير من العمل"، داعيا المسؤولين السياسيين "إلى إظهار الوحدة والشجاعة التي يتوقعها الشعب منهم".

وأوكرانيا التي تواجه صعوبات لمكافحة الفساد، تخضع لضغوط غير مسبوقة من حلفائها الغربيين لمضاعفة الجهود. وتتأخر أيضا في تطبيق إصلاح يتوقع أن يمنح المناطق الشرقية حكما ذاتيا أكبر في إطار اتفاقات مينسك.