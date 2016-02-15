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إسمنت العربية توصي بتوزيع 250 مليون ريال على مساهميها

المصدر: الرياض - واس
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أوصى مجلس إدارة شركة إسمنت العربية في اجتماعه المنعقد أمس بتوزيع 250 مليون ريال أرباحا نقدية عن النصف الثاني لعام 2015 بواقع 2.50 ريال للسهم أي ما يعادل 25% من القيمة الاسمية للسهم.

وأوضحت الشركة في إعلان نشرته على موقع شركة السوق المالية "تداول" اليوم أنه تم صرف 2 ريال لكل سهم عن النصف الأول لعام 2015 بقيمة 200 مليون ريال، ليكون إجمالي الأرباح الموزعة عن عام 2015، 450 مليون ريال بواقع 4.5 ريال للسهم، وهو ما يعادل 45% من القيمة الاسمية للسهم.

وبينت أن الأحقية ستكون لمساهمي الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية التي سيحدد موعدها لاحقا بعد أخذ الموافقة الرسمية من الجهات المختصة.

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