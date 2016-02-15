إسمنت العربية توصي بتوزيع 250 مليون ريال على مساهميها

أوصى مجلس إدارة شركة إسمنت العربية في اجتماعه المنعقد أمس بتوزيع 250 مليون ريال أرباحا نقدية عن النصف الثاني لعام 2015 بواقع 2.50 ريال للسهم أي ما يعادل 25% من القيمة الاسمية للسهم.

وأوضحت الشركة في إعلان نشرته على موقع شركة السوق المالية "تداول" اليوم أنه تم صرف 2 ريال لكل سهم عن النصف الأول لعام 2015 بقيمة 200 مليون ريال، ليكون إجمالي الأرباح الموزعة عن عام 2015، 450 مليون ريال بواقع 4.5 ريال للسهم، وهو ما يعادل 45% من القيمة الاسمية للسهم.

وبينت أن الأحقية ستكون لمساهمي الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية التي سيحدد موعدها لاحقا بعد أخذ الموافقة الرسمية من الجهات المختصة.