"بلتون" تدير صفقات استحواذ واندماج بـ7.7 مليار دولار

قال العضو المنتدب لشركة بلتون المالية القابضة إن شركته التابعة للملياردير المصري نجيب ساويرس تدير نحو 10 صفقات استحواذ واندماج هذا العام بأكثر من 60 مليار جنيه، ما يعادل 7.7 مليار دولار في 6 قطاعات.

وأضاف باسم عزب العضو المنتدب لبلتون المالية في مقابلة مع رويترز هي الأولى مع وسائل الإعلام منذ استحواذ ساويرس وأكت المالية على بلتون في نوفمبر الماضي بقيمة 650 مليون جنيه أن الشركة تستهدف زيادة أصولها المدارة هذا العام لتصل إلى 50 مليار جنيه من 30 مليارا حاليا.

وبلتون المالية القابضة هي إحدى أكبر المؤسسات المالية في مصر ويتبعها نحو 18 شركة متخصصة في نشاط الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات.

وقال عزب خلال المقابلة التي جرت بمقر الشركة في القاهرة "حجم الشركة سيتغير تماما بإذن الله هذا العام. عدد العمليات زادت في بنك الاستثمار. نعمل كمستشار مالي لنحو 10 صفقات استحواذ واندماج بأكثر من 60 مليار جنيه هذا العام في قطاعات الغذاء والتجزئة والعقارات والتغليف والبنوك والغزل والنسيج."

وأوضح أن بعض أطراف صفقات الاستحواذ والاندماج شركات إقليمية وأجنبية.

ومضى قائلا "نستهدف أيضا زيادة الأصول التي نديرها من 30 مليار جنيه حاليا إلى 50 مليار جنيه بنهاية العام من خلال زيادة محافظ وصناديق الأسهم محليا وإقليميا بالإضافة لزيادة عدد صناديق المؤشرات."