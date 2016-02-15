نمو أرباح "أبوظبي الإسلامي" الفصلية إلى 477 مليون درهم

نمت الأرباح الصافية لبنك أبوظبي الإسلامي بأكثر من 16% خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع الفترة المماثلة من 2014 لتبلغ 477 مليون درهم.



أما الأرباح السنوية فقد نمت بـ10.5% خلال عام 2015 إلى مليار و930 مليون درهم.



إلى ذلك، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع نحو 24 فلسا للسهم عن أرباح 2015. وكان البنك قد وزع نحو ثلاثة وعشرين فلسا للسهم عن أرباح 2014.