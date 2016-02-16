السعودية تحقق 68 مليار ريال عوائد من استثمارات الأصول

بلغ عائد استثمارات الأصول السعودية نحو 68.17 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، أي ما نسبته 1.75% من الأصول الإجمالية البالغة قيمتها 3.84 تريليون ريال، مقارنة بنحو 77.97 مليار ريال للفترة نفسها من عام 2014، أي ما نسبته 1.98 في المئة من الأصول الإجمالية.

في حين بلغ عائد استثمارات الأجانب داخل المملكة نحو 20.98 مليار ريال، أي ما نسبته 1.99 في المئة من إجمالي استثماراتهم البالغ قيمتها 1.07 تريليون ريال خلال الفترة نفسها، بينما يستثمرون نحو 78% من إجمالي الأصول، كاستثمارات مباشرة، وفقل لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

ويقصد بالاستثمارات المباشرة في الخارج، تحركات رؤوس الأموال الدولية التي تسعى إلى إنشاء أو تطوير أو الحفاظ أو تأسيس شركات أخرى تابعة أجنبية.

كما يعرف الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه مقياس لملكية الأجانب من الأصول الإنتاجية، مثل المصانع والمناجم والأراضي، ويمكن اعتبار الارتفاع بنسب الاستثمارات الأجنبية عالميا كمؤشر لزيادة العولمة الاقتصادية والتكامل أو الاندماج الاقتصادي العالمي.

وتفصيليا وفقا لدراسة أعدتها وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" تتوزع الأصول السعودية على أربعة أشكال، شكلت النسبة الأكبر منها "الأصول الاحتياطية"، حيث بلغت نسبة حجمها من إجمالي الأصول نحو 64%، بقيمة بلغت 2.45 تريليون ريال، وتقسم هي الأخرى إلى أربعة أقسام شكلت النسبة الكبرى منها أوراق مالية بقيمة 1.67 تريليون ريال، تليها عملة وودائع بقيمة 735.75 مليار ريال.

فيما جاء ثانيا في حجم الأصول "استثمارات الحافظة" مشكلة نحو 21% من إجمالي الأصول بقيمة بلغت نحو 797.2 مليار ريال، بينما جاءت ثالثا "الاستثمارات الأخرى" مشكلة نحو 11 في المئة من إجمالي الأصول، بقيمة بلغت 406.9 مليار ريال، بينما جاءت رابعا "الاستثمار المباشر في الخارج" بنسبة 5 في المئة بقيمة بلغت نحو 181.9 مليار ريال.

وبحسب الدراسة، فإن عائد استثمارات أصول السعودية خارجيا بلغ خلال الربع الثالث فقط نحو 25.7 مليار ريال، أي ما نسبته 0.67 في المئة من إجمالي الأصول، حيث يعد أدنى عائد خلال فترة الأشهر التسعة من العام، وذلك مقارنة بنحو 27.3 مليار ريال للفترة نفسها من عام 2014، أي ما نسبته 0.70 في المئة من إجمالي الأصول.

في المقابل، بلغ عائد "الاستثمارات الأجنبية" بالسعودية خلال فترة الأشهر التسعة من عام 2015 نحو 20.98 مليار ريال، أي ما نسبته 1.99 في المئة من إجمالي استثماراتهم البالغة 1.07 تريليون ريال، مقارنة بنحو 28.32 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي، أي ما نسبته 2.7 في المئة من إجمالي الأصول.

وتقسم الاستثمارات الأجنبية إلى ثلاثة أقسام، وشكل الجزء الأكبر منها "الاستثمار المباشر"، حيث شكل نحو 78 في المئة من إجمالي أصولهم المستثمرة محليا.

تلته "الاستثمارات الأخرى"، حيث شكلت نحو 16 في المئة من إجمالي الأصول الأجنبية المستثمرة داخليا، بقيمة بلغت نحو 172.3 مليار ريال، ثم "استثمارات الحافظة" حيث شكلت نحو 6 في المئة من إجمالي الأصول الأجنبية المستثمرة محليا، بقيمة بلغت نحو 66.7 مليار ريال.

وبحسب دراسة وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإن عائد الاستثمارات الأجنبية المستثمرة محليا بلغ 7.3 مليار ريال، خلال الربع الثالث فقط، - كأعلى مستوى خلال فترة الأشهر التسعة من عام 2015، أي ما نسبته 0.68 في المئة، مقارنة بـ 8.47 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2014، بما نسبته 0.80 في المئة من إجمالي أصولهم.