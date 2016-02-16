العراق يبحث إنشاء منطقة صناعية مصرية فوق أراضيه

بحث وزير الصناعة والمعادن محمد صاحب الدراجي، مع رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل، فرص الاستثمار في العراق وسبل تفعيل عمل اللجنة الوزارية العراقية المصرية المشتركة، خاصة موضوع إنشاء منطقة استثمارية صناعية مصرية في العراق.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الصناعة، إن الوزير "الدراجي وبحضور وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، وسفير العراق في القاهرة، أشار خلال اللقاء إلى سعي الحكومة العراقية لتعزيز وتقوية مجالات التعاون مع مصر في إطار علاقات الصداقة التي تربط شعبيهما"، لافتا إلى أن "العراق يتطلع نحو تطوير العلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات بهدف الاستفادة من الخبرات المصرية في كافة المجالات".

ونقل المكتب في بيان تابعته "العربية.نت"، تأكيد رئيس الوزراء المصري على "أن العراق دولة معروفة بحضارتها العريقة بين دول المنطقة، وأن مصر والعراق تربطهما علاقات متينة ومهمة"، معربا عن "رغبته بتدعيم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين".

إلى ذلك، وجّه وزير التجارة والصناعة المصري بالعمل على دراسة مقترحات التعاون مع العراق، وتحديد موعد لعقد اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية العراقية المشتركة بالتنسيق مع وزارة الخارجية.