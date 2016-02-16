برنت يتجاوب مع اتفاق الدوحة ويلامس 34 دولارا

قلصت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت مكاسبها اليوم الثلاثاء بعد أن قال وزير الطاقة القطري إن بلاده والمملكة العربية السعودية وروسيا وفنزويلا وافقوا على تجميد إنتاجهم عند مستويات يناير، وارتفع برنت في العقود الآجلة 48 سنتا إلى 33.87 دولار للبرميل بعد انخفاضه من أعلى مستوى له خلال الجلسة والذي بلغ 35.55 دولار للبرميل في وقت سابق.

وقال وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة " إن القرار المشترك يتوقف على مشاركة كبار المنتجين الآخرين في تلك الخطوة". وقال أوليفر جاكوب المحلل لدى بتروماتريكس "إنه حقا أول قرار يتخذ منذ نوفمبر 2014 بشأن إدارة الإنتاج ومن ثم فإنه حتى إذا صار هناك بعض من يحاولون التقليل من شأنه والقول بأنه ليس تخفيضا في الإنتاج فإنه تغير. إنه تغير كبير في السياسة."

وهبطت أسعار النفط بأكثر من 70% في العشرين شهراً الأخيرة متأثرة بإنتاج يقترب من المستوى القياسي من المنتجين من داخل منظمة أوبك وخارجها مثل روسيا.