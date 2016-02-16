ما الذي تحتاج إلى معرفته لشراء العقارات في نيويورك؟

تحتضن نيويورك أهم معالم المال والأعمال والفنون في العالم، ولكنها أيضا تحتوي على بعض أغلى العقارات وأكثرها شهرة.

فتعتبرُ نيويورك ثاني أهم مدينة بعد لندن للمستثمرين الأغنياء جداً، أي من تفوق ثرواتهم الثلاثين مليون دولار، بحسب تصنيف نايت فرانك للعام 2015، ولكن على الرغم من ذلك لم تسجلْ نفسَ المكاسب في أسعار عقاراتها الفاخرة التي ارتفعت حوالي 50% منذ العام 2006 بالمقارنة مع ارتفاع مثيلاتها في لندن بـ100% خلال نفس الفترة.

هذه الأرقام تجعل من نيويورك فرصة للمستثمرين الأجانب، ومنهم شركة يورو بروبيرتيز التي تطور مشروع 118 East 59وسط مانهاتن.

وقال نيتي فنغ، نائب الرئيس للعمليات لدى يورو بروبيرتيز، "كمطور عقاري نعتقد أن نيويورك لا تزال جذابة جدا مقارنة بغيرها من المدن العالمية، فالعديد من رؤوس الأموال جاءت هنا للحفاظ على قيمتها من التراجع الذي يشمل العديد من العملات ومنها بالطبع الصين".

من جهتة، قال ستيفين كليغيرمان، رئيس براون هاريس ستيفينز لتسويق العقارات الجديدة: "هونغ كونغ ولندن والتي بات فيها دفع عشرة آلاف أو اثني عشر ألف دولار للقدم المربعة أمرا اعتياديا في العقارات الفاخرة.. بينما هنا في نيويورك لا يزال معدل القدم المربعة في العقارات الفاخرة جدا يتراوح من خمسة إلى سبعة آلاف دولار. علما أننا شهدنا أيضا عتبة العشرة آلاف دولار للقدم المربعة في إحدى الصفقات، وهو ما يجعلنا مقتنعين بأنه لا تزال هناك فرصة لزيادة الأسعار".

وفسر ستيفن أن العقارات الفاخرة في نيويورك تتركز في جزيرة مانهاتن وأكثرها ثمنا في منطقة Billionaire's row، هذا المستطيل الممتد بين الشوارع خمسين إلى ستين غرب سنترال بارك إلى .LexigntonAvenue. وقد سجلت هذه المنطقة بالإضافة إلى upper West side الارتفاعات الأكبر في أسعارها التي تجاوزت 10% سنويا في آخر ثلاث سنوات بالمقارنة مع استقرار في أسعار العقارات في Upper East Side مثلا. فسعر شقةٍ من غرفة واحدة كهذه في billionaire's row يبدأ بـ4 ملايين دولار، وغرفتين بـ5 ملايين دولار، فكيف تقارن مع أسعار العقارات الفاخرة الأخرى في manhattan؟ هذا ما نتابعه في تقرير آخر ينشر غداً.