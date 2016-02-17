الصين توافق على استثمار 8.3 مليار دولار من أصولها

قالت أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين اليوم الأربعاء إنها وافقت على 21 مشروعا للاستثمار في الأصول الثابتة، بقيمة إجمالية 54.1 مليار يوان، ما يعادل 8.29 مليار دولار، في يناير.



وأضافت لجنة الاصلاح الوطني والتنمية في بيان صحافي أن تلك الاستثمارات تتضمن 29.7 مليار يوان في مشاريع للطاقة و11 مليار يوان في قطاع النقل والمواصلات.



وكانت اللجنة قالت الشهر الماضي إن الصين وافقت على 280 مشروعا للاستثمار في الاصول الثابتة بقيمة إجمالية 2.52 تريليون يوان في 2015.