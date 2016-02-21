ساهمت البنوك المتخصصة ، كالبنوك الزراعية والعقارية و الصناعية ، في التنمية الاقتصادية، و لعبت دورا مكملا للبنوك التجارية عن طريق تغطيتها للطلب الائتماني المتزايد لمنظمات القطاعات الاقتصادية المختلفة التي أحجمت البنوك التجارية عن مقابلة احتياجاتها لأسباب متعددة ، منها طول الآجال الائتمانية لطلبات تلك المنظمات ، أو عدم الالمام التام بالنشاط المطلوب منها تمويله ، أو لعدم توفر الكفاءات المتخصصة القادرة على دراسة و تحليل الطلبات الائتمانية، و تقييم مخاطر الائتمان ، و تحديد مصادر سداد القروض و الضمانات المطلوبة. و تتميز البنوك المتخصصة عن التجارية بعدة ميزات أهمها التخصص في تمويل قطاع اقتصادي واحد دون سواه ، و تقديمها لاستشارات مالية و فنية لمنظمات القطاع الذي تخدمه.

إن الأهداف التنموية التي اقتضى تحقيقها تأسيس بنوك متخصصة في المملكة العربية السعودية في فترات سابقة تتطابق مع الهدف التنموي الطارئ لتنظيم و تأهيل قطاع الأوقاف، و نتيجة لذلك التطابق فإن تعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية يقتضي تأسيس مصرف متخصص للأوقاف ، تساهم في تأسيسه الهيئة العامة للأوقاف و يطرح جزء منه للاكتتاب العام للأفراد و المؤسسات.

يهدف مصرف الأوقاف – المقترح – في المقام الأول إلى تعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل تنمية و تطوير الأوقاف بعامة و المعطلة بخاصة، و يكون له السبق في ضم قطاع الأوقاف إلى صناعة الخدمات المالية الاسلامية، و يساهم في تنويع الأعيان الموقوفة التي مثل العقار غالبيتها، و يوفر أدوات مالية لاستثمار سيولة المصارف الاسلامية التي يمثل استثمارها أبرز تحد يواجه المصارف الاسلامية.

لا يراد لمصرف الأوقاف – المقترح – أن يكون الخيار الأول للمنظمات الوقفية و المؤسسات غير الربحية فقط، بل و غيرها من المؤسسات المالية الاسلامية ، و الهيئات الحكومية ، و المنظمات العقارية، بالإضافة للأفراد الذين شكلت ودائعهم مصدر التمويل الخارجي الرئيس للمصارف الاسلامية المختلفة دون الالتفات إلى تطابق خدماتها إلى حد كبير مع البنوك التقليدية، و أعتقد أن اتسام مصرف بالأوقاف التي هي منهج ديني اجتماعي اقتصادي متكامل ، سيكون لدى الأفراد صورة ذهنية – لمصرفية اسلامية- جاذبة لتوجيه ودائعهم و مدخراتهم و باقي تعاملاتهم لهذا المصرف ، مما سيجعله ، إن تم ذلك ، أحد أكبر المصارف الإسلامية في المملكة العربية السعودية خلال أعوام قصيرة مقارنة بسني المصارف الأخرى.

إن اقتراح تأسيس مصرف للأوقاف ليس جديدا بل سبق و أن نوقش في محافل و مؤتمرات عدة، و تناوله عدد من الكتاب المختصين، لكن مجمل تلك الآراء اقترحت أن يكون مصرف الأوقاف مصرفا اجتماعيا تكافليا. و الرأي أن نجاح مصرف الأوقاف – المقترح – مرهون بقدرته على منافسة باقي البنوك و المصارف ، و استهدافه معدلات تشغيل و ربح عالية و إدارة أصول كفوءة.

* نقلا عن صحيفة " مال الاقتصادية "

