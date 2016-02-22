إشارات واضحة على تعويم الجنيه المصري.. آجلا أم عاجلا

قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إنه لن يتم تعويم الجنيه، قبل أن تصل احتياطيات العملة الأجنبية إلى مستوى ما بين 25 و30 مليار دولار على الأقل. ويبلغ مستوى الاحتياطيات لدى المركزي حالياً 16.5 مليار دولار.

من ناحية أخرى، قال عامر إن المركزي سيقوم بخصخصة المصرف المتحد عن طريق طرح حصته البالغة 99% للاكتتاب العام.

وكان المركزي قد قام بإنشاء المصرف المتحد في عام 2006 عن طريق دمج ثلاثة بنوك خاسرة.

يذكر أن آخر عملية خصخصة لمؤسسات القطاع العام كانت في عام 2005، عندما طرح المصرية للاتصالات وشركتي سيدي كرير وأموك للبترول للاكتتاب العام.