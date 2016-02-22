لاجارد: دول الخليج قادرة على التكيف مع تراجع النفط

قالت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إن الصندوق على ثقة من أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بإمكانها تنفيذ تعديلات مالية واسعة تحتاجها للتكيف مع عصر النفط الرخيص.



وأضافت أنه سيتعين على مصدري الخام خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات الحكومية موضحة أنهم أظهروا القدرة على التكيف في الماضي وبإمكانهم فعل ذلك مرة أخرى.



وقالت لاجارد خلال مؤتمر في أبوظبي "هذه الاقتصادات بحاجة لتقوية أنظمتها المالية وإعادة هيكلة نظامها الضريبي عبر خفض اعتمادها الكبير على إيرادات النفط وتعزيز الإيردات من المصادر غير النفطية."



وأشارت إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة - حتى عند مستويات متدنية من خانة الآحاد - من شأنها أن ترفع الإيرادات لما يعادل نحو 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

من جهة أخرى، نجحت كريستين لاغارد في توليها لفترة ثانية كمديرة لصندوق النقد الدولي مدّتها خمس سنوات، تبدأ في الخامس من يوليو المقبل. وقال الصندوق إن لاغارد كانت المرشحة الوحيدة للمنصب وجرى انتخابها بالإجماع.

وكانت لاغارد التي تولت هذا المنصب عام 2011، قد عملت على التصدي لأزمة الديون السيادية في أوروبا، إضافة إلى إدارة السنوات الصعبة التي شهدها الاقتصاد العالمي في أعقاب الازمة المالية.