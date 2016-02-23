السعودية : أرخص عملية استحواذ بـ "ريال واحد"

قالت الشركة السعودية لأنابيب الصلب "الأنابيب السعودية" إنها وقعت، الاثنين، اتفاقية للاستحواذ على حصة الشريك الأجنبي (شركة تي إس إم تيك المحدودة الكورية) الشريك في الشركة التابعة (شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة)، وذلك بريال سعودي "واحد"، نظراً لأن خسائر الشركة التابعة تجاوزت رأس المال، موضحة أن الشريك الأجنبي يواجه صعوبات مالية تمنعه من الاستمرار في الدعم المالي للشركة التابعة.

وأوضح بيان للشركة على موقع "تداول" أن الاتفاقية نصت أيضاً على حق الشريك الأجنبي في استعادة شراء حصته أو جزء منها بنفس القيمة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ تعديل السجل التجاري، وذلك بشرط أن يُعوّض شركة الأنابيب السعودية عن حصته في جميع الدعم المالي والضمانات التي قدمتها الأنابيب السعودية للشركة التابعة.