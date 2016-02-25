اتكال تونس على نفسها ضرورة لحل أزماتها

بدأ العام الحالي صعباً في تونس إذ خرجت جماهير كبيرة في ولايات عدة مطالبة بمعالجة أزمة البطالة المتفشية وانسداد الأبواب أمام توافر فرص توظيف لمئات الآلاف من الشــباب. وكانت شرارة الثورة في تونس في أواخر عام 2010 ذات صلة بالأوضاع المعيشية وغياب فرص العمل وهي التي أدت إلى سقوط نظام زين العابدين بن علي في مطلع 2011.

ظلت البطالة في تونس مرتفعة خلال الفترة التي تلت سقوط نظام بن علي فتراوحت بين 15 و18 في المئة من إجمالي قوة العمل في البلاد. ومعلوم أن الاقتصاد التونسي شهد تراجعاً خلال هذه الفترة فتعطلت أعمال العديد من منشآت الصناعات التحويلية وتدنت أعداد السياح الآتين إلى البلاد، نظراً إلى المخاوف من الاعتداءات الإرهابية، وواجهت البلاد انخفاضاً في المداخيل. وعطلت الأوضاع السياسية التي سادت بعد "ثورة الياسمين"، تدفق الاستثمارات التي كان يمكن أن تؤسس لأعمال جديدة وتوجد فرص عمل واعدة.

اللافت أن معدل البطالة بين فئة الشباب الذين ينتمون إلى الفئة العمرية 15 - 24 تصل إلى 33 في المئة من قوة العمل لهذه الفئة. ولا شك في أن هؤلاء الشباب يشكلون الثقل في الاحتجاجات التي شهدتها تونس أخيراً. وأصبحت البطالة في تونس مصدر قلق في العالم العربي والبلدان الأوروبية بعدما قدرت تقارير للأمم المتحدة أن 5500 تونسي التحقوا بمنظمات إرهابية في سورية والعراق وليبيا واليمن ومالي وعاد بعضهم إلى تونس حيث استهدفوا منشآت وطنية، خصوصاً في القطاع السياحي.

يتساءل كثيرون عن أسباب هذه الظاهرة في بلد التزم بالعلمانية منذ الاستقلال عام 1957 وعزز التعليم العصري والمفاهيم الدينية المعتدلة. لكن باحثين كثيرين رأوا أن هذه الظاهرة ذات صلة بالأوضاع المزرية وغير السوية التي تعانيها الفئات المهمشة في تونس، خصوصاً في المناطق الريفية والأحياء الشعبية في الحواضر والمدن.

ما هي السبل التي يمكن اتباعها لمعالجة أزمة البطالة والارتقاء بالأوضاع المعيشية لغالبية السكان في تونس؟ ما زالت البلاد تواجه مشاكل الأمن والمتطلبات الأمنية من أجل الاستقرار السياسي، ولذلك يتردد المستثمرون وتتعطل الأعمال وتتزايد الاحتياجات المالية عندما تتراجع الإيرادات السيادية للبلاد في ظل الركود الاقتصادي.

يتوزع الاقتصاد التونسي على ثلاثة نشاطات أساسية هي الزراعة والتي تساهم بـ11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي والصناعات التحويلية وتساهم في 35.3 في المئة والخدمات بنسبة 53.7 في المئة. وهذه القطاعات توظف على التوالي 18.3 و31.9 و49.8 في المئة من إجمالي قوة العمل في البلاد.

وتشمل النشاطات صناعات البترول والاستخراج المعدني والفوسفات والحديد والسياحة والنسيج وصناعات الأحذية والصناعات الغذائية والمشروبات، وهي نشاطات أكدت جدواها الاقتصادية وميزاتها النسبية في تونس على مدى العقود الماضية، وهي تتطلب التحديث وتوظيف الأموال للارتقاء بمستوياتها التقنية والإدارية وتحسين إمكانيات التسويق الخارجي والمحلي.

ربما هناك أهمية لتطوير النظام التعليمي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل إذ أظهرت البيانات أن 31 في المئة من العاطلين من العمل هم من خريجي الجامعات بما يعني أن هناك قصوراً في التخطيط التعليمي أو غياب المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. وهذا ما يطلق عليه بالبطالة الفنية حيث تتزايد أعداد الخريجين من حاملي الشهادات في تخصصات غير مرغوب فيها من العديد من مؤسسات الأعمال. هذه الظاهرة ليست مقتصرة على تونس لكنها منتشرة في بلاد عربية مختلفة.

يعتبر الاقتصاد التونسي من الاقتصادات المحدودة الحجم حيث لا يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي 45 بليون دولار ولا يزيد عدد السكان على 11 مليون شخص، ولذلك فإن نصيب الفرد من الدخل يقدر بـ 4300 دولار سنوياً. وتمثل قوة العمل 30 في المئة من إجمالي السكان إذ يبلغ عددها 3.3 مليون. وتراهن الحكومة على دعم الاتحاد الأوروبي وبلدان الخليج العربي والولايات المتحدة والمؤسسات المالية الرئيسية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

هل ستتمكن هذه الجهات من توفير الأموال اللازمة بما يؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال والتمكن من خلق فرص العمل؟ لا يمكن التعويل على الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، خصوصاً أن الاتحاد الأوروبي يواجه معضلات اقتصادية صعبة كما تواجه بلدان الخليج تداعيات الانخفاض الحاد في أسعار النفط ومن ثم تراجع المداخيل.

حظيت الحكومة التونسية بتعهدات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وخلال الربع الأخير من العام الماضي تعهدت الحكومة الأميركية بتقديم ضمانات قروض لمبلغ خمسمئة مليون دولار. كما أن الاتحاد الأوروبي أكد في كانون الأول (ديسمبر) الماضي التزاماً بتقديم قرض بقيمة 100 مليون يورو، وهذا يمثل القسط الثاني من قرض بقيمة 300 مليون يورو، سبق الاتفاق عليه. لكن متطلبات الاستثمار والتنمية في تونس قد تزيد عن ما جرى الاتفاق عليه ما يعني أن البلاد يجب أن تبحث عن وسائل أكثر فاعلية مثل تطوير إمكانيات التمويل المحلية وتنشيط الأعمال بما يزيد من عائداتها. ومهما توافرت أموال محلية وأجنبية فإن تعزيز فرص العمل سيظل أمراً صعباً قد لا يتحقق في الأمد القصير.



* نقلا عن صحيفة " الاقتصادية "