السعيدي: ضريبة القيمة المضافة سترفع عوائد الخليج 2%

أكد الدكتور ناصر السعيدي رئيس شركة السعيدي وشركاه، أن فرض الضريبة على القيمة المضافة ستكون بنسبة معقولة جداً، والتي تعد منخفضة مقارنة مع الدول الأوروبية بين 15 و20%، وأنه من الممكن ملاحظة هذه النتيجة على الاستهلاك والعائد منها سيكون بين 2%، و1.5%، حسب نسبة الاستهلاك من الناتج المحلي في دول الخليج.

وأضاف خلال لقائه مع "قناة العربية"، أن الضريبة لن تؤثر على الاستهلاك المحلي وهذه الضريبة دول مجلس التعاون بحاجة إليها.

إلى ذلك، أعلن عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أن مجلس التعاون الخليجي قد يتوصل إلى اتفاق حول ضريبة القيمة المضافة في شهر يونيو المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم البدء بفرض الضريبة في الأول من يناير عام 2018.

وقال الطاير إن الجهات الحكومية تعمل مع القطاع الخاص لتجهيز البلاد قبيل تنفيذ القرار مشيراً إلى أن الإيجابيات تفوق السلبيات.

يذكر أن دول مجلس التعاون تخطط سويا لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وسيتم إعفاء نحو 100 سلعة غذائية منها، بالإضافة إلى تكاليف الرعاية الصحية والتعليم.

