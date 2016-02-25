تراجع تكلفة دعم الوقود بمصر 42% خلال النصف الأول

قال مسؤول في وزارة البترول المصرية اليوم الخميس إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد بلغت نحو 26 مليار جنيه، ما يعادل 3.321 مليار دولار في أول ستة أشهر من السنة المالية 2015-2016.



كان دعم الوقود في الستة أشهر الأولى من السنة المالية السابقة بلغ 45 مليار جنيه بما يعني أن تكلفة الدعم انخفضت 19 مليار جنيه وبما يعادل 42.2% في الستة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية.



وتبدأ السنة المالية لمصر في الأول من يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو.



وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم "دعم المواد البترولية بلغ نحو 26 مليار جنيه في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية."



وجاء تراجع دعم الحكومة للمواد البترولية بتأثير واضح من تهاوي أسعار النفط العالمية حيث خسرت عقود خام برنت القياسي أكثر من ثلثي قيمتها منذ منتصف 2014 وبلغ سعر خام مزيج برنت 34.4 دولار خلال معاملات الليلة الماضية.



ويبلغ المستهدف لدعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية 61 مليار جنيه مقابل نحو 100 مليار جنيه في 2014-2015.



وتعمل مصر على التخلص من دعم الطاقة بشكل تام خلال ثلاث إلى خمس سنوات.



