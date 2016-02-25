تراجع جديد لأسعار النفط بفعل تنامي المعروض

سجلت أسعار النفط انخفاضا جديداً في آسيا اليوم الخميس بعد ارتفاعها أمس بينما يشكك المستثمرون بقدرات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) على تسوية مشكلة العرض المفرط.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، تراجع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم ابريل في المبادلات الإلكترونية في آسيا 24 سنتا ليصل إلى 31,09 دولاراً. أما سعر برميل البرنت النفط المرجعي الأوروبي لبحر الشمال تسليم ابريل، فقد خسر 1,14 دولار ليصل إلى 34,41 دولاراً.

وكانت أسعار النفط سجلت بعض التحسن الأربعاء بعد انخفاض المخزون الأميركي من الوقود.

وارتفع سعر برميل النفط الخفيف 28 سنتا إلى 32,15 دولاراً في سوق المبادلات في نيويورك. أما برميل البرنت فقد ربح 1,14 دولار إلى 34,41 دولاراً.

لكن القلق من العرض المفرط الذي أدى إلى انخفاض الأسعار حوالى 70% منذ يونيو منذ يونيو 2014 طغى مجدداً.

وقال مايكل ماكارثي المحلل في مجموعة سي ام سي ماركيتس استراليا أن "الواقع هو أن أوبك لن تتمكن من فعل أي شيء". وأضاف "انها لا تملك القدرة على تنسيق تحرك اعضائها واي شخص يتوقع أن تتخذ أوبك قرارا يمكن أن يصاب بخيبة امل كبيرة بسرعة".

وكان وزير البترول السعودي علي النعيمي صرح الثلاثاء أنه يأمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق الشهر المقبل ليس مع روسيا وقطر وفنزويلا فقط، بل مع بلدان أخرى من أجل تجميد للإنتاج. لكنه استبعد مجددا فرضية خفض في الإنتاج.

