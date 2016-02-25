مخزونات الخام الأميركي تزيد 3.5 مليون برميل في أسبوع

ارتفعت مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة في حين هبطت مخزونات البنزين للمرة الأولى منذ نوفمبر. فازدادت مخزونات النفط الخام 3.5 مليون برميل في الأسبوع حيث فاقت التوقعات التي كانت تشير إلى الارتفاع بثلاثة ملايين وأربعمئة ألف برميل.

بينما هبطت مخزونات البنزين مليارين ومئتي ألف برميل في الأسبوع في حين توّقع المحللون أن تنخفض مليون برميل في الأسبوع فقط. ويرجع هذا الانخفاض إلى تقليص مصافي التكرير.

كما تراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام من 7.5 ملايين برميل يوميا إلى سبعة ملايين وأربعمئة ألف برميل في اليوم.

