معرض خارجي للتمور وصناعاتها

نجحت مهرجانات التمور في إبراز إنتاج وصناعة التمور، وهي جهود مزراعين، وبعض المصانع التي تعمل بهذا المجال، ولكن تمنيت أن يتفرغ المزارع لزراعة النخيل والاهتمام بهذا ويحظى بكل دعم وإمكانيات تتاح له، ويكون هناك مسوقون أو مصانع متفرغون للتسويق والصناعة ولا علاقة لهم بالزراعة، فالإبداع والتميز حين يكون هناك متخصصون في كل مجال يخصه ويعمل به، والمملكة تملك ما يقارب 23 الى 25 مليون نخلة بمختلف مناطق المملكة، وهذا ما يعزز أهمية هذه الثروة أن يستثمر بهذه "النخلة" كل شيء من "النواة" إلى "جريد النخل – والجمارة – وكثير جدا من تفاصيل النخلة " حتى خشبها بعد أن تجف، وهذا ما يعزز وجود وأهمية صناعة متكاملة وتحويلية للنخيل والتمور، فلا يجب أن ننظر للتمور أنها مجرد "تمر" بل يمكن بصناعات تحويلية تتحول لقيمة مضافة أكبر وأسعار اعلى تعظم من قيمتها، وهذا مهم جدا.

الآن، لماذا لم نشاهد معرضا واحدا للتمور خارج المملكة مثل "الهند – الصين – لندن – روما – باريس – نيويورك " هذا مثال لعواصم مهمة وعالمية ذات دخل جيد وبعضها عالٍ، وكثافة سكانية، ويجب أن تعرض منتجات التمور بالمملكة وأيضا صناعاتها التحويلية، وأن يكون هناك اهتمام بالجانب التصديري أن تكون مطابقة للمواصفات لهذه الدول والشروط سواء الصحية أو التعبئة أو غيرها، يجب أن يكون هناك اهتمام بالتمور بعرضها بالخارج وإطلاق ابداع المصانع السعودية وقوتهم بذلك، وأن الهدف هو تصدير "الفائض" منه وليس بغرض استزراع المزيد واستنزاف للمياه فهذا ليس الهدف الحقيقي، بل استثمار ما هو موجود من فائض ويمكن من خلاله تحقيق عوائد كبيرة جدا، وأتمنى من الغرف التجارية ومجلس الغرف ووزارة التجارة وهيئة الصادرات وكل من له علاقة وقرار بذلك تنسيق وتجربة معرض واحد خارجي للتمور وصناعاتها، فهي ليست مجرد "تمرة".

* نقلا عن صحيفة " الرياض "

