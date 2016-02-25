"بنك الخليج" يناقش خياراته مع المستثمرين لرفع رأس المال

قال "بنك الخليج" في بيان له على سوق الأسهم الكويتي إنه سيطلب موافقة مجلس الإدارة على عدة إجراءات قد يعتبرها لتعزيز احتياطيات رأس المال وذلك في اجتماع سيعقد في التاسع من مارس المقبل.

وأشار البنك أنه سيسعى إلى الحصول على موافقة المستثمرين على عدة خيارات للديون من بينها قروض وسندات قابلة للتحويل إلى أسهم في البنك.

وأضاف "بنك الخليج" أن الأدوات ستكون متماشية مع متطلبات بازل ثلاثة وقد تكون بالعملة المحلية أو الأجنبية.

الجدير بالذكر أن "بنك الخليج" هو آخر بنك في منطقة الخليج أعلن عن خطته لرفع الاحتياطيات.