"صدمة" الاقتصاد العالمي بحال خروج بريطانيا من أوروبا

أعلن المسؤولون الماليون في مجموعة العشرين في شنغهاي دعمهم للحكومة البريطانية، محذرين من "الصدمة" التي سيحدثها خروج لندن من الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد العالمي.

وفي سياق تعداده الأخطار التي تهدد النهوض الاقتصادي العالمي، لفت البيان الذي أصدره وزراء مال المجموعة في فقرته الأولى إلى "صدمة الخروج المحتمل للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي"، وفقا لما نقلتة وكالة "فرانس برس".

وصرح وزير المال الفرنسي ميشال سابان للصحافيين أن الموضوع "لم يكن موضع نقاش فعلي" خلال الاجتماع.

لكن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أوضحت أنه "منذ بدء تبادل وجهات النظر" اتخذ قرار بتضمين البيان هذه الإشارة.

من جهته، شدد وزير الخزانة الأميركي جاك لو على أهمية الاستفتاء حول هذه المسألة والذي ستشهده بريطانيا في يونيو المقبل.

وقال "نعتقد أنها قضية أمن قومي واقتصادي للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

وسيدعو رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مواطنيه إلى هذا الاستفتاء في 23 يونيو بعدما حصل على تنازلات من دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الأخرى لضمان احترام المصالح البريطانية داخل الاتحاد.

ويخوض الزعيم المحافظ حملة للبقاء في الاتحاد الأوروبي، لكن حزبه منقسم في شكل كبير، حتى إن وزراء داخل حكومته يؤيدون الخروج من الاتحاد، ومثلهم رئيس بلدية لندن النافذ بوريس جونسون.

وصرح وزير المال البريطاني جورج أوزبورن للبي بي سي من شنغهاي بأنه موضوع "جدي للغاية" وليس "قفزة في المجهول".

وأوضح أن "المسؤولين الماليين في أكبر قوى في العالم أكدوا بالإجماع أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون صدمة للاقتصاد العالمي. إذا كان الأمر صدمة للاقتصاد العالمي فتصوروا ماذا سيكون بالنسبة إلى بريطانيا".

وفي غمرة الانقسام الذي تثيره هذه القضية داخل بريطانيا، تراجع الجنيه الاسترليني هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار في نحو سبعة أعوام.

وكان أوزبورن قال الجمعة "هذا يذكرنا جميعا بأن الأمر ليس لعبة سياسية. الاقتصاد العالمي يواجه أكبر قدر من الأخطار والغموض منذ الأزمة المالية في 2008، إنها إذن المرحلة الأسوأ لبريطانيا لخوض هذا الرهان الاقتصادي الهائل المتمثل في الخروج من الاتحاد الأوروبي".

إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلي الإقرار بـ"مخاطر" هذا الخروج الذي بات موضع جدل كبير في المملكة سيحسمه استفتاء يونيو القادم.

وفي مقال في عدد الأحد من صحيفة "ديلي تليغراف" المحافظة وصف كاميرون احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه "رهان القرن".

وأضاف "حين نطلب ممن يروجون لخروج بريطانيا من الاتحاد أن يقدموا مشروعا للبلاد خارج الاتحاد الأوروبي، تصبح أجوبتهم مبهمة جدا".

وأضاف "أن ما يطرحونه اليوم هو قفزة في ظلمات المجهول".