هل السوق أمام توازن؟

مازال متوسط أسعار نفط خام الإشارة "برنت" يدور ما بين 30 – 35 دولارا للبرميل وهو تطور إيجابي منشؤه الرئيسي استمرار أجواء التواصل ما بين مختلف المنتجين وهو أمر يعني عودة لدور أكثر فاعلية في تنظيم إمدادات النفط في السوق يشارك فيه المنتجون من داخل وخارج الأوبك، وهذا التنسيق تم في السابق ونجح، وهو ما قد ينتج عنه توافق يصب لمصلحة استعادة توازن السوق، وهذا أيضاً يمثل وضع حد أدنى للأسعار في حالة التوصل إلى توافق، ويعتقد المراقبون ومنهم كريديت سويس على سبيل المثال أن آفاق تعافي الأسعار أكبر بكثير من تدني أسعار النفط رغم تحدي ضعف الاقتصاد العالمي والمخاوف من ركود اقتصادي، حيث مازال الطلب العالمي ينمو بمعدلات تفوق المليون برميل يومياً، ومؤشرات أولية خاصة بالطلب خلال شهر يناير 2016، والربع الرابع من عام 2015، تؤكد أنه رغم ضعف نسبي في الطلب على وقود السيارات في الولايات المتحدة الأميركية إلا أن متوسط الطلب في الصين والاتحاد الأوروبي والهند يشهد زيادة ملحوظة.

هذا ورغم رد فعل السوق السلبية على تصريحات وزير البترول السعودي علي النعيمي على هامش فعإلىات مؤتمر "سيرا ويك" في الولايات المتحدة الأميركية، والتي أوضح فيها أنه من المؤمل التوافق ما بين المنتجين على أساس تثبيت الإنتاج عند مستويات 32.4 مليون برميل يومياً معدل إنتاج أوبك لشهر يناير 2016، ولا يوجد نية أبداً لخفض إنتاج النفط، كما أكد أن ضعف أسعار النفط وتحفيز الطلب العالمي كفيل بإعادة التوازن للسوق من تظافر إلىات السوق لتحقيق ذلك.

وطبعاً التنسيق والتواصل والتفاعل ما بين المنتجين خصوصا ما بين روسيا وإيران والسعودية يُمهد لتوافق يعيد السوق إلى دائرة التوازن في نهاية المطاف وهذا ما يعول عليه السوق، ولكن وبالنظر إلى أن إجمإلى متوسط إنتاج الأوبك لشهر يناير 2016 يقدر عند 32.4 مليون برميل يومياً، وعند مقارنته مع حجم الطلب المتوقع على نفط الأوبك حسب تقرير سكرتارية الأوبك لعام 2016 والذي يقدر عند 31.8 مليون برميل يومياً، وهو ما يعني اختلالا في السوق بمقدار 600 الف برميل يومياً، وبناء على هذه المعطيات فإن تثبيت الإنتاج لا يكفي لإحداث التوازن المطلوب لكنه بلا شك خطوة صحيحة على الطريق للتوازن، كما يجب أن ننتبه إلى أن تحقيق التوازن يحتاج لمواجهة أمرين (1) معالجة الاختلال، (2) تحقيق سحوبات من المخزون النفطي.

ولعل من أهم المستجدات التي تشغل السوق النفطية هي مدى تحقق التوقعات بشأن خفض إنتاج الولايات المتحدة الأميركية على أساس سنوي، وذلك لأنه يمثل التمهيد الفعلي باتجاه توازن السوق النفطية، خصوصاً أن عدد منصات وأبراج الحفر في انخفاض إلى 400 الأسبوع المنتهي في 26 فبراير 2016، وتتوقع سكرتارية منظمة الأوبك خفضا في إجمإلى إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا من مستوى 13.9 مليون برميل يومياً في عام 2015 إلى 13.5 مليون برميل يومياً في عام 2016، بينما يتوقع البيت الاستشاري جي بي سي أن يصل الخفض إلى 700 ألف برميل يومياً، وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يكون الانخفاض في حدود 500 ألف برميل يومياً خلال عام 2016، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية خفضا بمقدار 600 ألف برميل يومياً، وعلى العموم فإن السوق يتابع هذا التطور، بشغف وأي تحقق فعلي لذلك يعني تعافي أسعار النفط.

وقد أعلنت العديد من الشركات التي تعمل في قطاع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية، خفضا كبيرا في موازنتها للعام الحإلى 2015 بنسبه تصل إلى 35%، للتعايش مع أسعار أضعف، وهو ما يعني تأثرا في عدد منصات وأبراج الحفر، وكذلك في الإنتاج الفعلي، وهي تطلق عليها هذه الشركات سياسات تقشفية حالية ولكنها تضمن تنامي نشاط الشركات والعوائد التي يمكن تحصيلها على المدى الطويل.

ويستغرب عدد من المراقبين أنه رغم إعلان العديد من الشركات إفلاسها إلا أننا لم نجد تأثيرا واضحا إلى الآن على الإنتاج، ولعل ذلك يكمن في أن الغالبية العظمى من الشركات التي أفلست هي شركات غاز وليس نفط وشركات خدماتية في صناعه النفط الغاز، علماً أنه ستبدأ بعض شركات النفط الصغيرة إعلان إفلاسها خلال الشهرين القادمين إذا لم ترتفع الأسعار، وعموماً فإن إعلان الإفلاس لا يعني وقف الإنتاج، وإنما هو حماية من الدائنين، وحتى لو تم شراء الشركات المفلسة من قبل شركات أخرى فإن آبار الشركة المفلسة ستستمر في الإنتاج، والشركات التي ستفلس هي الشركات التي ليس لديها سيولة مع مديونية كبيرة وليس بالضرورة الشركات ذات التكاليف العالية، كما توقع أن تعافي أسعار النفط في المستقبل القريب يمثل حافزاً للاستمرار في الإنتاج بدون توقف أيضاً.

وعموماً فإنه حتى لو قررت البنوك في شهر ابريل 2016 وقف تمويل شركات النفط أو قررت استدعاء ديونها فإن الصناديق الخاصة لديها حوالي 100 مليار دولار مخصصة للاستثمار في قطاع النفط والغاز، وهي مستعدة للدخول عوضا عن البنوك.

كما أسهم تقدم التكنولوجيا في نجاح الشركات النفطية الأميركية في تحسين الإنتاجية وخفض تكاليف الإنتاج، ولكن يجب التنويه إلى أنه رغم ما تشكله التكنولوجيا من تحد كبير أمام النفط التقليدي، إلا أن ذلك لابد أن يكون محفزاً لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد فقط على مصدر واحد يكون عرضة لتقلبات الأسعار وتطور التكنولوجيا.

ومنذ تاريخ 16 يناير 2016، أصبح الطريق أمام النفط الإيراني في السوق ممهداً من دون قيود، وارتفع إنتاج النفط الإيراني، حسب مصادر السوق، بشكل تدريجي من متوسط 2.7 مليون برميل يومياً في شهر نوفمبر 2015، إلى 3 ملايين برميل يومياً خلال شهري ديسمبر 2015، وشهر يناير 2016، ثم ارتفع ليصل إلى 3.2 مليون برميل يومياً خلال شهر فبراير 2016، هذا الارتفاع المتدرج لا يتفق مع الحديث حول ارتفاع الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً، حيث إن السوق مشبعة بالإمدادات من النفط، وهو ما يعني أن تصريف أي كميات إضافية سيلاقي صعوبات وعراقيل ولن يكون سهلاً، وأنه يعني ضغوطا متنامية على أسعار النفط لتصل إلى مستويات متدنية، أضف إلى ذلك ثلاثة أمور تؤكد افتراضنا بشأن النفط الإيراني (1) تسجيل المخزون النفطي مستويات قياسيه (2) ارتباط تزويد النفط في أسواق الشرق على الخصوص على أساس عقود سنوية طويله الأجل (3) مازالت قيود أميركية مفروضة على التعامل المالي مع ايران

كما أننا أمام ضعف في معطيات السوق النفطية، والورقة الأهم في اعتبارات الطلب العالمي على النفط بدأت تشير إلى ذلك فإن واردات النفط الخام الصينية هبطت بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً خلال شهر يناير 2016 لتصل إلى 6.3 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن ينخفض في شهر فبراير 2016 مع توقعات دخول المصافي برامج الصيانة والتي تستمر إلى نهاية شهر يونيو 2016 بشكل ملحوظ.

وفي دراسة جديده قامت وكالة الطاقة الدولية بنشرها، تقوم من خلالها الوكالة بتقديم تحليل حول تطورات السوق النفطية المتوقعة خلال السنوات الست من عام 2015 وإلى عام 2021، وتستحق اعتبارها في وقت تعاني السوق من اختلال، لقد انخفضت أسعار النفط الخام إلى مستويات لم تشهدها منذ 12 عاماً، ولأول مرة ينتهي مشهد السوق النفطية بفائض كبير لمده سنتين متتاليتين ويعتقد على نطاق واسع بأن عام 2016 أيضا يشهد فائضاً وإن كان ليس بحجم السنتين السابقتين، كما أسهمت أسعار نفط خام عند 30 دولارا للبرميل في تأجيل العديد من مشاريع تطوير إنتاج جديد خلال عام 2015 وكذلك خلال عام 2016، إلا أنه من المؤكد أن تعافي أسعار النفط الذي سيتحقق مع مراحل توازن السوق النفطية سيعيد الاستثمارات في قطاع الاستكشاف والإنتاج من جديد، كما تقدر وكالة الطاقة الدولية انخفاضا في إيرادات منظمة الأوبك من مبيعاتها للأسواق المختلفة من إجمالي 1.2 تريليون دولار خلال عام 2012، إلى 500 مليار دولار في عام 2015، وإذا ما استمرت الأسعار الحالية فإن الإيرادات تنخفض لتصل فقط إلى 320 مليار دولار خلال عام 2016، وهذا يشير إلى حجم الضرر الذي يلحق المنتجين بسبب ضعف الأسعار وتوجه المنتجين إلى تبني سياسات إصلاحية لسد العجز المتوقع في الموازنات.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمعدل سنوي عند 1.2 مليون برميل يومياً من 94.4 مليون برميل يومياً في عام 2015 إلى 101.6 مليون برميل يومياً في عام 2021 يأتي غالبها من البلدان النامية خصوصاً آسيا، بينما تستمر الإمدادات من خارج الأوبك بالارتفاع من 57.7 مليون برميل يومياً في عام 2015 إلى 59.7 مليون برميل يومياً خلال عام 2021 أو زيادة مقدارها 300 ألف برميل يوميا سنوياً تقريباً، بينما تشهد المكثفات وسوائل الغاز من أوبك بمقدار 100 ألف برميل يومياً سنوياً، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على نفط الأوبك بمقدار 300 ألف برميل يومياً سنوياً من 32 مليون برميل يومياً في عام 2015 إلى 33.6 مليون برميل يومياً خلال عام 2021، والسؤال يبقى هل هذه زياده تتماشى مع خطط الدول المنتجة الأعضاء في منظمة الأوبك، خصوصاً إذا ما وضعنا في اعتبارنا توقع عودة 1.3 مليون برميل يومياً من النفط الخام الليبي للسوق وعودة 1.5 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني للسوق النفطية إلى جانب خطط رفع القدرات الإنتاجية للدول الأعضاء، وهو ما يعني استمرار الضغوط على أسعار النفط في اعتقادي الشخصي، وتخلص الوكالة في تقريرها إلى أنه على الرغم من توقع تنامي الطلب على النفط بمقدار 1.2 مليون برميل سنوياً إلا أن الإمدادات تنمو فقط بمقدار 700 ألف برميل يومياً سنوياً، وهذا ما يضمن من انتقال السوق من حالة الفائض في الإمدادات في عام 2016 إلى مرحلة توازن في السوق خلال عام 2017 ، يتبعها سحب من المخزون النفطي بشكل تدريجي يدعم تعافي أسعار النفط ويحقق الشرطين لعودة السوق النفطية للحالة الطبيعية من خلال إيقاف اختلال ميزان الطلب والعرض أولاً ثم تحقق سحبا من المخزون النفطي لاحقاً.

ويعتقد بعض المراقبين ومنهم بعض الشركات النفطية بالإضافة إلى الوزير الروسي أن أسعار النفط عند متوسط 50 دولارا للبرميل، ربما تكون أكثر واقعية وقبولا في سوق النفط، لأن أي مستويات أعلى قد تعني عودة لنشاط إنتاج النفط الصخري والغالي التكاليف من جديد، ولعل من المهم التأكيد على أن الانطباعات في السوق حالياً إيجابية بسبب عوامل معينه: (1) مشاركة سعودية فعالة، (2) وضوح خارطة الطريق لبدء خطوات استعادة توازن السوق (3) أوبك تستعيد دورها في تنظيم الإمدادات تدريجياً.

ولكن لعل التحدي الذي يواجه أي توافق في المستقبل إقناع إيران بأن تكون جزءا من الاتفاق، كما لا يمكن توقع تغير جذري في استراتيجية الأوبك قبل تغير في معطيات السوق وفي مقدمتها هبوط إنتاج النفوط الغالية الكلفة، كما ألا يمكن استمرار اختلال السوق الحالي أو تدني الأسعار لفترة طويلة، وأعتقد جازماً بأن أوضاع السوق تحتاج كثيرا من المراقبة والمتابعة للتأكد من أن خطوات الأوبك وبقية المنتجين مدروسة ومنتجة بما يضمن خلق انطباعات إيجابية في سوق النفط، كما يظل المراقبون يتابعون التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والتي بدأت تتمحور نحو مزيد من التفاهمات والتي سيكون لها أيضاً تأثير في مجريات الأمور على الأغلب.

أخيراً فإن توقعات أسعار نفط خام الإشارة برنت تدور حول 39 دولارا للبرميل والذي يعادل 31 دولارا للبرميل للنفط الخام الكويتي خلال عام 2016.

* د. محمد الشطي، محلل نفطي كويتي