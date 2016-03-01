بدء المرحلة الأولى لاكتتاب حقوق أولوية "متلايف"

تبدأ اليوم الثلاثاء المرحلة الأولى من الاكتتاب في 17,5 مليون سهم من أسهم شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني "الشركة" وتستمر حتى الخميس القادم، ويتاح خلال هذه المرحلة للمساهمين المقيدين فقط ممارسة حقهم سواء بالاكتتاب كلياً أو جزئياً في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية التي تم إيداعها في محافظهم بعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية أو بيع حقوق الأولوية كلياً أو جزئياً في تداولات حقوق الأولوية، وتتزامن مرحلة الاكتتاب الأولى مع فترة تداول حقوق الأولوية، والتي يمكن للمساهمين المقيدين والجمهور خلالها تداول حقوق الأولوية التي خصص لها الرمز(80111) في موقع تداول.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، رمزي كنعان أبو خضرا، أن الشركة تسعى إلى تقديم منتجات وخدمات تأمينية تتمتع بدرجات عالية من الجودة وفقا لأحدث المعايير الدولية وإعلاء قيمة عملائها في المملكة، وتأسيس علاقات وثيقة وطويلة الأجل معهم، كما أنها تهدف لأن تصبح واحدة من الشركات الرائدة في تقديم خدمات التأمين التعاوني في المملكة ، وذلك من خلال توفير المنتجات المتوافقة مع متطلبات العملاء وتقديم الخدمات التأمينية المتميزة لهم.

من جانبه، حث خالد المعمر، الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الهولندي المالية، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية، المستثمرين للرجوع إلى نشرة الإصدار الخاصة بطرح أسهم حقوق الأولوية التي توفر كافة المعلومات عن الشركة وكافة التفاصيل المرتبطة بسير عملية الاكتتاب.