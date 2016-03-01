تراجع إيرادات السياحة بمصر إلى 1.3 مليار دولار

قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل إن إيرادات السياحة المصرية تراجعت نحو 1.3 مليار دولار منذ تحطم الطائرة الروسية في سيناء العام الماضي.



وكان الرئيس المصري قال الأسبوع الماضي إن من أسقطوا الطائرة الروسية التي تحطمت بسيناء في أكتوبر الماضي كانوا يهدفون إلى تدمير السياحة والعلاقات مع روسيا. ولقي 224 شخصا كانوا على متن الطائرة حتفهم.



وقال إسماعيل "تأثرنا بحوالي 1.2 أو 1.3 مليار دولار إيرادات لم تأت."



