"الخطوط البريطانية" تعلق مبيعاتها بمصر بفعل أزمة العملة

قررت شركة بريتش إيروايز تعليق مبيعاتها في مصر بدءاً من منتصف الليلة بتوقيت القاهرة، وقصر الحجز على مستخدمي بطاقات الائتمان فقط.

وقالت الشركة في بيان لعملائها، إن التغييرات التي قامت بها مؤقتة بسبب أزمة العملة، وإنها ستعود إلى الممارسات العادية عندما تخف حدة الأزمة.

وظهرت على السطح بشكل مفاجئ أزمة عدم مقدرة شركات الطيران العالمية على تحويل حصيلة عملياتها في مصر إلى الخارج مطلع الأسبوع الماضى، قبل أن تتفاقم الأزمة بشكل سريع.

ويقدر البعض مستحقات شركات الطيران في مصر بقيمة 480 مليون دولار.

وهددت شركات طيران، من بينها إير فرانس، بوقف رحلاتها إلى مصر بسبب عدم مقدرتها على تحويل أرباحها من السوق المصري للخارج.