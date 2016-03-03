انطلاق الاكتتاب في "الشرق الأوسط للرعاية الصحية" اليوم

ينطلق اليوم الاكتتاب العام في 8.283.600 سهم من أسهم شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المالكة والمشغلة لمستشفيات السعودي الألماني في المملكة العربية السعودية)، تمثل حصة شريحة الأفراد التي جرى تخصيصها في أعقاب تغطية المؤسسات المالية، وصناديق الاستثمار من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب البالغ عددها 27.612.000 سهم، بسعر 64 ريالاً للسهم الواحد، بعد أن تم تحديده بناء على عملية بناء سجل الأوامر خلال المرحلة الأولية للاكتتاب التي انتهت بنجاح وبتغطية بلغت 593.7% من إجمالي حجم الأسهم المطروحة للاكتتاب، ويستمر اكتتاب الأفراد لمدة سبعة أيام كاملة تنتهي بنهاية يوم الأربعاء 29/05/1437هـ (الموافق 09/03/2016),

وأوضحت شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار ("سامبا كابيتال") المستشار المالي ومدير الاكتتاب، في بيان، أنه قد جرى تخصيص 30% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب لشريحة الأفراد، بعد موافقة هيئة السوق المالية، بغرض إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الأفراد للمشاركة في هذا الاكتتاب، مشيدة بنجاح عملية بناء سجل الأوامر والإقبال الكبير الذي حققته الصناديق والمؤسسات الاستثمارية على الاكتتاب في أسهم شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية، بما يعكس كفاءة أداء الشركة.

وأكدت "سامبا كابيتال" أنها أتمت كافة الاستعدادات اللازمة للاكتتاب، والعمل على تسخير الإمكانات والقدرات التي تتيح للمكتتبين الأفراد المشاركة في الاكتتاب بيسر وسهولة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يتيحها إدراج الشركة بعد نهاية الاكتتاب في السوق المالية السعودية، مشيرة إلى أنه اعتباراً من اليوم، ستبدأ البنوك المستلمة لطلبات الإكتتاب وهي: مجموعة سامبا المالية، مصرف الراجحي، البنك الأهلي التجاري، بنك الرياض، البنك السعودي الفرنسي، البنك السعودي البريطاني، والبنك العربي الوطني، باستقبال طلبات الأفراد الراغبين في الاكتتاب في شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية، عبر فروعها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، أو عبر وسائلها الإلكترونية المتعددة المتاحة.