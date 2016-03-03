سوق السعودية تعاود الارتفاع والمؤشر يخترق 6200 نقطة

أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الخميس محققة مكاسب جيدة دفعت المؤشر لاختراق 6200 نقطة، بعد توقفه أمس بضغط من غالبية قطاعات السوق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 12 سنتا عند التسوية الأربعاء إلى 36.93 دولار للبرميل. وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا عند التسوية إلى 34.66 دولار للبرميل.

وصعد مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.75%، إلى 6216 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليون ريال، وأحجام 294 مليون سهم.

وارتفع قطاع البتروكيماويات 1.51%، المصارف والخدمات المالية 0.55%، الطاقة والمرافق الخدمية 0.88%، وشركات الاستثمار المتعدد 0.71%.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا الخليجية العامة بـ8.8%، ايس 6.4%، اسمنت الجوف 4.8%، والخليج للتدريب 4.7%.