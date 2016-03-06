رئيس حكومة فرنسا يطرح مشروعاً لمكافحة البطالة المزمنة

وعد رئيس الحكومة الفرنسي مانويل فالس بإدخال "تحسينات" على مشروع مثير للجدل لإصلاح قانون العمل يعد من أهم خطط الرئيس فرنسوا هولاند قبل الانتخابات الرئاسية في 2017.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، يواجه مشروع القانون الذي تعتبره الحكومة الاشتراكية أساسيا لمكافحة البطالة المزمنة، انتقادات حادة من جزء من اليسار بسبب بعض بنوده الأقرب إلى الليبرالية.

وفي مقابلة مع صحيفة جورنال دو ديمانش اليوم الأحد، تعهد فالس بإدخال "تحسينات" على قانون العمل حول "نقطتين" تستهدفهما الانتقادات خصوصا.

وتتعلق النقطة الأولى بتحديد سقف التعويضات التي يمكن أن تطلبها المحكمة من رب عمل في حال الصرف التعسفي بـ15 شهراً. وحول هذا الإجراء الذي يرفضه عدد كبير من النقابات بأكمله، قال فالس إنه "من الممكن تكييفه في بعض النقاط من دون إلغائه".

أما النقطة الثانية فتشمل التسريح لأسباب اقتصادية. فالنص الحالي ينص على أن الصعوبات الاقتصادية يجب أن تكون موصوفة (انخفاض رقم الأعمال والطلبيات وخسارة استثمارات). وتريد بعض النقابات أن يبقى القضاة قادرين على "تقييم واقع الصعوبات الاقتصادية".

وبوعده بادخال "تحسينات" يمد رئيس الوزراء الفرنسي الذي يبدأ الاثنين مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين، اليد إلى النقابة المحتجة. ويؤكد فالس أنه مستعد لتقديم تنازلات لكنه يرفض خيار بقاء الأمور على حالها.

وقال "بالتأكيد يجب الرد على التساؤلات والقلق وازالة نقاط الالتباس وتطوير ما يمكن تطويره. يجب اغناء مشروع القانون هذا واستكماله لكن ابقاء الوضع القائم على حاله سيكون رهيبا".

ودعت نقابات للموظفين والطلاب إلى التظاهر يوم الأربعاء ضد هذا الاصلاح الذي "كتبته" أكبر منظمة لأرباب العمل في فرنسا "حركة شركات فرنسا" (ميديف).

وجمعت عريضة وضعت على الانترنت وتطالب بسحب مشروع القانون هذا، أكثر من مليون توقيع الجمعة بعد أسبوعين على اطلاقها، في سابقة في فرنسا.

وهذا الاصلاح الذي يعد أحد الاجراءات الأخيرة لرئيس الدولة قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2017 وتبدو نتائجها غير محسومة، كان يفترض أن تقره الحكومة في التاسع من مارس لكن مناقشته ارجئت إلى 24 مارس.

وكان هولاند وعد بخفض البطالة خلال ولايته الرئاسية. لكن عدد العاطلين عن العمل ارتفع من 4,4 ملايين شخص إلى 5,5 ملايين.

