برنت يواصل الارتفاع ويلامس 40 دولاراً للبرميل

قفزت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مواصلة ارتفاعا أدى إلى رفع سعر خامات القياس أكثر من الثلث بالمقارنة مع مستوياتها المتدنية هذا العام في الوقت الذي عزز فيه الحد من المعروض من النفط وتحسن التوقعات العالمية اتجاهات السوق نحو الانتعاش.

وسجلت أسعار تعاقدات خام برنت لأقرب شهر استحقاق 39.49 دولار للبرميل في الساعة 0400 بتوقيت غرينتش بزيادة 77 سنتا أو اثنين في المئة عن آخر سعر تسوية لها. ويزيد هذا أكثر من الثلث عن المستوى المتدني الذي سجلته الأسعار في يناير عندما هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ 2003.

وسجلت تعاقدات خام غرب تكساس الوسيط 36.63 دولار للبرميل بزيادة 71 سنتا عن آخر مستوى أُغلقت عليه وبزيادة 40% عن المستويات المتدنية التي وصلت إليها في فبراير.