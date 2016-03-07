ألمانيا:خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون كارثياً

قال وزير المالية الألماني، فولفغانغ شيوبله، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، إنه إذا صوت البريطانيون لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي فسيضر ذلك بالاقتصاد البريطاني والأوروبي والعالمي.

وقال شيوبله "سنخوض مفاوضات بالغة الصعوبة لسنوات، وهو ما سيكون صعبا للاتحاد الأوروبي أيضا. وسنعاني من عدم الاستقرار لسنوات، ما سيكون صعباً على الاقتصاد في بريطانيا والقارة الأوروبية والاقتصاد العالمي أيضا".

وقال ردا على سؤال عن تركيا إن لدى الحكومة الألمانية شكوكا كبيرة بشأن ما إذا كان ينبغي ضمها للاتحاد الأوروبي. وقال إن المفاوضات ستستغرق وقتا طويلا، والأمر "ليس مبعث قلق في الوقت الحالي".