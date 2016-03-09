"أرامكو" تسعى لطاقة تكرير بـ10 ملايين برميل يوميا

وقعت شركة أرامكو السعودية مع الهيئة الملكية في الجبيل وينبع مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج الصناعات البحرية في مدينة رأس الخير الصناعية كان ذلك على هامش المنتدى السعودي الرابع للصناعات التحويلية الذي انطلقت فعالياته مساء الثلاثاء في الجبيل الصناعية برعاية قناة العربية.

وقال رئيس أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر إن "أرامكو" تمضي قدماً في استراتيجيتها "لتحقيق توازن أفضل بين إجمالي طاقة التنقيب والإنتاج البالغة 12 مليون برميل يومياً من النفط الخام وطاقتها التكريرية".

وأضاف أن شركة النفط الوطنية العملاقة تعتزم زيادة طاقتها التكريرية إلى ما بين 8 و 10 ملايين برميل يومياً من حوالي 5.4 مليون برميل يومياً في الوقت الحاضر.

وبين الناصر: أننا في أرامكو نطمح لتحقيق أهداف برنامج "اكتفاء" لزيادة المحتوى المحلي إلى 70% , فالمشروع سيسهم في تمكين قطاع الطاقة السعودي بما فيه من تصنيع وخدمات من أن يصبح من بين الأكثر نشاطاً وتنافسية في العالم حيث أن مجمع الصناعات البحرية في رأس الخير برنامج عملاق، وهو جزء من استراتيجية أرامكو السعودية المتوافقة مع توجهات المملكة في تحفيز إنشاء كيانات واعدة وتوطين قطاعات ناشئة تسرع من خطى التنويع الاقتصادي، وإيجاد الوظائف في المملكة. "

من جهته أكد الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع حرص الهيئة الملكية على التعاون والتكامل مع الجهات المختلفة من القطاعين العام والخاص من أجل ضمان نجاح المشاريع الاقتصادية والتنموية في المدن التابعة لها، وتوفير كافة الخدمات عالية المستوى للمستثمرين في مدنها، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للمملكة وتنويع مصادر الدخل لدعم الاقتصاد الوطني.

وبموجب المذكرة ستقوم أرامكو السعودية بإنشاء مجمع الصناعات البحرية على أن تقوم الهيئة الملكية بتوفير الطاقة الكهربائية والمنافع اللازمة للمجمع. كما ستعمل أرامكو السعودية على توفير الأراضي المخصصة للصناعات المساندة لمجمع الصناعات البحرية. وستقوم الهيئة الملكية بإنشاء البنية التحتية لهذه الأراضي المخصصة للصناعات المساندة للمجمع ,وتخطط أرامكو السعودية لتطوير برنامج تدريبي متكامل للشباب السعوديين يؤهلهم للعمل في مجمع الصناعات والخدمات البحرية.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" السعودية، اليوم الثلاثاء، إن الشركة تنوي زيادة إنتاج الغاز لنحو مثليه، أي لنحو 23 مليار قدم مكعبة يومياً في العقد المقبل.

وأبلغ أمين الناصر مؤتمراً للقطاع أن "الممكلة استطاعت زيادة إنتاج الغاز من 3.5 مليار قدم مكعبة معيارية يومياً في العام 1982 إلى أكثر من 12 مليار قدم مكعبة معيارية حالياً، وهذا الرقم من المتوقع أن يتضاعف إلى حوالي 23 مليار قدم مكعبة معيارية خلال العقد المقبل".

وقال إن "العمل جار لتنفيذ خطة طموحة للقيام بذلك خلال السنوات العشر المقبلة" لكنه لم يذكر تفاصيل الخطة.

وتعكف "أرامكو" السعودية، أكبر شركة للنفط والغاز في العالم، على برنامج ضخم لتعزيز إنتاج الغاز لتوليد الكهرباء وإنتاج البتروكيماويات من طريق تطويل حقول الغاز غير المصاحب لإنتاج النفط.