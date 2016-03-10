الذهب يتراجع 0.6% إلى 1245 دولاراً بفعل ارتفاع الدولار

تراجع الذهب للجلسة الثالثة، اليوم الخميس، لينزل أكثر عن أعلى سعر في 13 شهرا الذي سجله الأسبوع الماضي مع ارتفاع الأسهم الآسيوية والدولار الأميركي لتوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيقوم بمزيد من التحفيز لتعزيز اقتصادات منطقة اليورو.

وتعرض اليورو لضغوط في ظل التوقعات بأن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الإيداع ويعلن عن مزيد من مشتريات السندات.

وبحلول الساعة 0650 بتوقيت غرينتش، هبط السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 1245.41 دولار للأونصة، مبتعدا عن أعلى مستوى في 13 شهرا البالغ 1279.60 دولار المسجل في الرابع من مارس.

وهبطت عقود الذهب الأميركية تسليم ابريل 0.9% إلى 1246 دولارا للأونصة.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% لتسجل 15.23 دولار للأونصة.

وتراجع البلاتين 0.8% إلى 969.74 دولار، ونزل البلاديوم واحدا بالمئة إلى 557.75 دولار للأونصة.