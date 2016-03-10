تخمة المعروض تهبط بأسعار النفط عند 40 دولاراً للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد أن سجل الخام الأميركي أعلى مستوياته لعام 2016 في الجلسة السابقة واجتياز برنت 40 دولارا للبرميل مع تحذير المحللين من صعوبة تحقيق مكاسب أكبر في ظل استمرار تخمة المعروض العالمي التي تطغى على الطلب القوي.



وقال المحللون إن الأسواق تأثرت أيضا بالتوقعات لمزيد من التحفيز من البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع وهو ما سيقوي الدولار مقابل اليورو وقد يكبح تجارة النفط المقومة بالعملة الأمريكية.



وفي الساعة 0721 بتوقيت جرينتش سجلت العقود الآجلة لخام برنت 40.65 دولار للبرميل بانخفاض 42 سنتا عن الإغلاق السابق.



ونزل الخام الأميركي 30 سنتا ليسجل 37.99 دولار للبرميل.